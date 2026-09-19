Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 20 de septiembre la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 26°, con pronóstico de lluvias intensas. El lunes 21 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 16°, con nubes dispersas. El martes 22 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 14°, con cielo nublado. El miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 17°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo nublado.