Científicos logran restaurar una proteína cerebral y revertir signos de envejecimiento en ratones

Un equipo de investigadores descubrió que la disminución de los niveles de la proteína cerebral Menin podría estar relacionada con el envejecimiento, mostrando que su restauración revertió varios signos asociados a la edad en ratones. Este hallazgo, publicado en marzo de 2023 en la revista PLOS Biology, fue liderado por Lige Leng de la Universidad de Xiamen en China y sus colegas.

Los científicos encontraron que niveles más bajos de Menin en ratones se asociaron con inflamación, deterioro cognitivo, disminución de la masa ósea y piel más delgada. Al restaurar Menin, se observaron mejoras significativas en varios de estos aspectos, además de que el aminoácido D-serina mejoró la cognición, sugiriendo un nuevo enfoque potencial para el envejecimiento saludable.

Los investigadores centraron su atención en el hipotálamo, una región del cerebro que coordina el metabolismo y otras funciones esenciales, y que parece influir en el proceso de envejecimiento del cuerpo. A medida que aumenta la señalización inflamatoria en esta área, se producen cambios en el cerebro y en otros tejidos del organismo.

En estudios previos, el equipo había demostrado que Menin ayuda a controlar la inflamación en el hipotálamo, planteando la hipótesis de que la pérdida de esta protección podría contribuir al deterioro relacionado con la edad. A través de experimentos, observaron que los niveles de Menin disminuían con la edad en ciertas neuronas del hipotálamo, pero no en otros tipos de células que apoyan y protegen el cerebro.

Para investigar si la pérdida de Menin realmente contribuía al envejecimiento, crearon ratones genéticamente modificados a los que se les podía eliminar Menin de manera selectiva. La reducción de Menin en ratones jóvenes aumentó la inflamación en el hipotálamo y provocó varios rasgos relacionados con el envejecimiento, como menor masa ósea, piel más delgada, deterioro cognitivo y una expectativa de vida ligeramente más corta.

Además, la pérdida de Menin interrumpió una vía química crucial para la comunicación entre las células cerebrales, resultando en niveles más bajos de D-serina, un aminoácido que activa receptores involucrados en el aprendizaje y la memoria. Esto sugirió que Menin podría influir en la cognición no solo a través de la inflamación, sino también al mantener la química que respalda la señalización cerebral.

Los investigadores probaron si elevar los niveles de Menin podría mejorar la condición de ratones ancianos (de 20 meses). Administraron el gen de Menin en el hipotálamo, lo que permitió a las células de esa región producir más de la proteína. Tras 30 días, los ratones tratados mostraron mejoras en el grosor de la piel y la masa ósea, además de un mejor rendimiento en pruebas de aprendizaje, cognición y equilibrio.

Un experimento adicional consistió en proporcionar D-serina en el agua de bebida a los ratones durante tres semanas. Esto mejoró el rendimiento cognitivo, incluso en animales más viejos, aunque no reprodujo las mejoras físicas más amplias observadas tras la restauración de Menin.

En sus declaraciones, Leng destacó la relevancia de estos hallazgos: "Especulamos que la disminución de la expresión de Menin en el hipotálamo con la edad puede ser uno de los factores impulsores del envejecimiento, y Menin podría ser la proteína clave que conecta los factores genéticos, inflamatorios y metabólicos del envejecimiento. D-serina es un tratamiento potencialmente prometedor para el deterioro cognitivo".

Los resultados de este estudio abren nuevas avenidas para la investigación sobre el envejecimiento y sugieren que ciertas señales del cerebro podrían influir en los cambios asociados a la edad. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder sobre cómo estos descubrimientos podrían aplicarse a la salud humana en el futuro.