Anthropic abre un laboratorio para realizar experimentos biológicos con inteligencia artificial

Anthropic, la compañía de inteligencia artificial, anunció la apertura de un laboratorio biológico en el Área de la Bahía, donde emplea sus modelos de IA para llevar a cabo experimentos físicos. Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde los líderes de la IA han afirmado que esta tecnología podría ser clave para curar enfermedades humanas.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, expresó recientemente que "creo que la IA podría curar la mayoría de las enfermedades importantes en los próximos 5 a 10 años". Para lograr esto, un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) necesita métodos para probar sus teorías en la vida real.

Eric Kauderer-Abrams, líder del área de ciencias biológicas de Anthropic, comentó: "Creemos que para hacer biología, la prueba final sigue siendo, y será por un tiempo, el trabajo en un laboratorio real. Absolutamente estamos haciendo eso hoy". Además, destacó que el laboratorio opera como la mayoría de los laboratorios biotecnológicos, realizando investigaciones internas y colaborando con socios externos.

Esta noticia no debería sorprender, ya que Anthropic adquirió Coefficient Bio, una startup biotecnológica de IA, en abril. Aunque la empresa se abstuvo de proporcionar detalles específicos sobre los proyectos del laboratorio, indicó que su enfoque principal es la biología fundamental y no el descubrimiento de fármacos.

Anthropic busca evitar dar la impresión de competir con la industria farmacéutica, donde tiene numerosos clientes y socios importantes, como la reciente colaboración con Novo Nordisk para el descubrimiento conjunto de fármacos. La empresa ya ha enfrentado críticas por lanzar productos que se perciben como competencia para sus clientes.

En este sentido, Anthropic lanzó esta semana un Programa de Verificación de Ciencias de la Vida, que otorga acceso a sus modelos más potentes a investigadores biológicos verificados. También ha publicado informes recientes sobre algunas de las investigaciones que realiza para apoyar el descubrimiento de fármacos, incluyendo uno sobre la aceleración del diseño de proteínas y otro sobre la mejora del modelado biomolecular.

Sin embargo, el mundo aún se recupera de la renuncia del investigador de Anthropic, Jacob Coxon, quien advirtió que "las personas que construyen IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década". El propio líder de alineación de Anthropic estimó que hay más de un 10% de probabilidad de que la IA exterminé a la humanidad en la próxima década.

La fervorosa discusión sobre este tema ha llevado a Dario Amodei a publicar un mensaje el fin de semana pasado, instando a la industria a desacelerar y establecer autorregulación. Amodei ha calificado repetidamente al bioterrorismo como uno de los mayores riesgos de la IA.

La yuxtaposición de estas advertencias alarmantes y el nuevo laboratorio biológico no ha pasado desapercibida en la industria tecnológica. El inversionista y fundador de una startup de codificación de IA, Chamath Palihapitiya, comentó en X, un tanto en tono de burla: "El grupo detrás de éxitos como: 'Todos vamos a morir' y 'Regúlame ahora' está construyendo un laboratorio biológico en San Francisco. No recomiendo esto".