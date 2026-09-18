Newell's: Kudelka define el once para visitar a Platense a puertas cerradas

Por Gonzalo Calvigioni

El plantel de Newell''s Old Boys continúa con su preparación de cara al partido del próximo domingo ante Platense, que se disputará en Vicente López a partir de las 17 horas. La práctica matutina en Bella Vista dejó algunas certezas y varias incógnitas que el cuerpo técnico de Kudelka buscará despejar en las próximas horas.

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La principal duda pasa por la confirmación del once inicial. Si bien la idea del entrenador sería repetir la formación que viene de jugar, hay varios nombres que pujan por un lugar. En defensa, Reinati, Ortega, GiJanetti, Carrizo y Russo aparecen como los candidatos para conformar la línea de fondo. En el lateral izquierdo, si finalmente no juega Jerónimo Russo, la alternativa es Martín Luciano, teniendo en cuenta que Escobar continúa recuperándose de una lesión.

En el mediocampo, Reggiardo y Herrera son los nombres que suenan para acompañar la creación, aunque habrá que ver si el entrenador opta por introducir una variante. Las opciones que maneja Kudelka son Gómez Mattar o Alan Soñora, dos futbolistas que podrían aportar frescura y variantes en la zona de gestación.

Más adelante, Santi Guch y Solari parecen tener un lugar asegurado en el ataque, mientras que Matías Cóccaro sería el encargado de comandar la ofensiva rojinegra.

La jornada de trabajo no terminó con la práctica matutina. Hoy por la tarde, Kudelka le entregará la lista de concentrados a los jugadores que quedarán a disposición para el partido. Mañana por la mañana está prevista una nueva práctica y, posteriormente, el plantel viajará rumbo a Buenos Aires para quedar concentrado de cara al encuentro del domingo.

Newell''s busca sumar de a tres en un partido que no será sencillo. Platense, en condición de local, suele hacerse fuerte en Vicente López, y la Lepra necesitará de su mejor versión para volver a Rosario con una victoria. Kudelka tiene tiempo hasta el domingo para definir el once que saltará a la cancha.