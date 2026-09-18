Familiares de Agostina Vega se movilizan en Córdoba para exigir justicia

Córdoba, 18 de septiembre (NA) -- Este sábado, a partir de las 11, familiares y amigos de Agostina Vega se convocan a una marcha en esta ciudad para reclamar justicia por la adolescente, quien fue asesinada en mayo, en un caso que generó gran conmoción en la sociedad por su brutalidad y las circunstancias que rodearon el crimen.

La movilización, impulsada por los padres de la joven, comenzará en la intersección de Juan del Campillo y Avellaneda, en las cercanías de la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado del asesinato, y se dirigirá hacia el Patio Olmos, un conocido centro comercial de la ciudad.

Melisa Heredia, madre de Agostina, expresó a la agencia Noticias Argentinas: "Vamos a reclamar justicia por Agostina, lo importante es que se impute a todos los involucrados, incluso a los encubridores".

La madre de la víctima agregó: "Esta marcha es para que nos escuchen de una vez en la Legislatura, y que el proyecto que presentamos se haga ley, ya que el oficialismo se negó por el momento a tratarlo. Y eso nos da mucha bronca".

Por su parte, Gabriel Vega, padre de la adolescente, a través de un video, enfatizó: "Agostina se merece la verdad. Les pedimos a los que puedan ir que nos acompañen a esta marcha para exigir justicia".

Agostina, de 14 años, desapareció el 25 de mayo tras visitar a Barrelier, y sus restos, que habían sido parcialmente descuartizados, fueron hallados en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra cinco días después de su desaparición.

Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la joven, se encuentra en prisión preventiva en el complejo de Cruz del Eje. A pesar de las pruebas en su contra, no ha admitido su culpabilidad. Otros implicados en el caso son Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fascetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

El fiscal Raúl Garzón ha decidido enviar a juicio a todos los involucrados. Además, en el caso de Barrelier, se ha unificado con otra causa previa por privación ilegítima de la libertad.