Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

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El número de sorteo 13036 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9556, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9556

2° 8970

3° 6725

4° 0121

5° 7896

6° 9579

7° 1539

8° 6395

9° 6772

10° 9088

11° 3211

12° 9928

13° 7949

14° 0563

15° 1829

16° 2248

17° 7183

18° 7023

19° 9252

20° 3148