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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

El sorteo número 13036 de la quiniela turista se realizó el viernes 18 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9556, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (La Caida)'.

18/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13036 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9556, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9556
2° 8970
3° 6725
4° 0121
5° 7896
6° 9579
7° 1539
8° 6395
9° 6772
10° 9088
11° 3211
12° 9928
13° 7949
14° 0563
15° 1829
16° 2248
17° 7183
18° 7023
19° 9252
20° 3148

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13036 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9556.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (La Caida).

¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° son 8970, 6725, 0121, 7896, 9579, 1539, 6395, 6772, 9088, 3211, 9928, 7949, 0563, 1829, 2248, 7183, 7023, 9252, 3148.

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