Murió Eugenio Zanetti, el multifacético artista cordobés que ganó un premio Oscar
Tenía 79 años. Falleció en la ciudad de Buenos Aires. Días atrás, había estado en la capital de su provincia natal para presentar una muestra retrospectiva.
18/09/2026 | 21:46Redacción Cadena 3
FOTO: Eugenio Zanetti, en la entrevista que le hizo el lunes pasado Jorge Mercado.
El multifacético artista cordobés, Eugenio Zanetti, murió este viernes, a los 79 años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo informaron sus allegados.
El fallecimiento se produjo de forma repentina, cuando se encontraba en Capital Federal para ensayar la ópera “Los cuentos de Hoffman” en el Teatro Colón.
Zanetti tuvo una destacada trayectoria que incluyó múltiples disciplinas, como la pintura, la escenografía, el cine, el teatro y la ópera, entre otras.
En 1996, ganó un Oscar a la Mejor Dirección de Arte por la película “Restauración”. Además, tres años después, fue nominado por la Academia de Hollywood por la estética del filme “Más allá de los sueños”, en la actuó Robin Williams.
Días atrás, Zanetti había estado en la ciudad de Córdoba para presentar la muestra retrospectiva “El hombre que habita muchos mundos”, que se expone en el Museo Tamburini.
En esa oportunidad, entrevistado por Cadena 3, expresó: “El arte representa una gran libertad y un contacto directo con el destino".
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Entre el cine y la ópera. El universo creativo del ganador del Oscar Eugenio Zanetti, en una muestra imperdible en Córdoba
Desde este lunes, el Museo Tamburini ofrece al público la exposición titulada “El hombre que habita muchos mundos”. En diálogo con Cadena 3, el multifacético artista dijo que su trabajo se vincula con el azar y la necesidad.
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Lectura rápida
¿Quién fue Eugenio Zanetti?
Un multifacético artista cordobés que murió a los 79 años.
¿Cuándo y dónde falleció?
Falleció el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué estaba haciendo en el momento de su muerte?
Se encontraba ensayando la ópera “Los cuentos de Hoffman” en el Teatro Colón.
¿Qué reconocimientos recibió durante su carrera?
Ganó un Oscar en 1996 y fue nominado por la Academia de Hollywood en 1999.
¿Qué actividad reciente había realizado?
Presentó una muestra retrospectiva en el Museo Tamburini en Córdoba.