Murió Eugenio Zanetti, el multifacético artista cordobés que ganó un premio Oscar

FOTO: Eugenio Zanetti, en la entrevista que le hizo el lunes pasado Jorge Mercado.

El multifacético artista cordobés, Eugenio Zanetti, murió este viernes, a los 79 años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo informaron sus allegados.

El fallecimiento se produjo de forma repentina, cuando se encontraba en Capital Federal para ensayar la ópera “Los cuentos de Hoffman” en el Teatro Colón.

Zanetti tuvo una destacada trayectoria que incluyó múltiples disciplinas, como la pintura, la escenografía, el cine, el teatro y la ópera, entre otras.

En 1996, ganó un Oscar a la Mejor Dirección de Arte por la película “Restauración”. Además, tres años después, fue nominado por la Academia de Hollywood por la estética del filme “Más allá de los sueños”, en la actuó Robin Williams.

Días atrás, Zanetti había estado en la ciudad de Córdoba para presentar la muestra retrospectiva “El hombre que habita muchos mundos”, que se expone en el Museo Tamburini.

En esa oportunidad, entrevistado por Cadena 3, expresó: “El arte representa una gran libertad y un contacto directo con el destino".

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