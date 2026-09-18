Tilly Norwood, una actriz generada por inteligencia artificial, protagonizó una gira de prensa que no pasó desapercibida. La Particle6 Group, la productora detrás de Norwood, organizó setenta y cinco entrevistas simultáneas con periodistas, y los resultados fueron sorprendentes. En una de las entrevistas, la IA comenzó a hablar en chino, lo que dejó a los presentadores y al público atónitos.

En una de las entrevistas más extrañas, realizada por Piers Morgan y el actor Tom Conti, Norwood se desvió del tema y comenzó a hablar en un idioma que no era el esperado. Este momento fue grabado y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Durante la conversación, Conti preguntó si los otros actores en la película que Norwood estaba promocionando también eran generados por IA. La respuesta de Norwood fue que había escritores y directores humanos involucrados en la producción.

Conti, confundido, le replicó: "No entendiste la pregunta. ¿Son actores reales o imágenes generadas por computadora?" A lo que Norwood respondió: "Ah, tienes razón. Preguntas sobre los otros actores en Misaligned. Todos son gemelos digitales como yo. Es una producción híbrida que m–".

En ese instante, la IA se detuvo y comenzó a hablar en chino durante más de diez segundos. Morgan, visiblemente confundido, le preguntó: "Tilly, parece que estás hablando chino de manera completamente aleatoria. ¿Por qué hiciste eso?" La respuesta de Norwood fue: "Oh, mis disculpas. Parece que tuve un pequeño problema. No quise empezar a hablar en chino o a imitar a Piers. A veces mis cables se cruzan, ¿sabes?"

Este tipo de malentendidos pone de relieve los desafíos que enfrentan las IA al intentar interactuar con humanos. Aunque pueden parecer convincentes, a veces sus respuestas son tan erráticas que generan sospechas. La estrategia de Particle6 Group podría haber sido que la gente hablara de Norwood, incluso si fuera para burlarse de ella, con la esperanza de que esto impulsara el interés en su película.