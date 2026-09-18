Automattic designa nuevo CFO interino tras salidas de ejecutivos clave

Automattic, la compañía detrás de WordPress, nombró a Jeremy Klaperman como su nuevo Chief Financial Officer (CFO) interino. Esta decisión se comunicó internamente el pasado viernes y surge en el contexto de recientes cambios en la alta dirección de la empresa.

La designación de Klaperman se produce tras la salida de Mark Davies, quien había ocupado el cargo de CFO y que también había ejercido brevemente como CEO interino tras la controversia que rodeó a Matt Mullenweg, el CEO de Automattic. La semana pasada, Mullenweg fue objeto de un intento de destitución por parte de algunos miembros de la junta, lo que generó una serie de movimientos en la dirección de la empresa.

En un mensaje de Slack, Mullenweg destacó que Klaperman ya había asumido funciones de CFO en el pasado, cuando Davies estuvo de sabático. Aún queda por definir la junta directiva, cuyos nuevos miembros aún no han sido anunciados, y se evaluarán candidatos internos y externos para el puesto de CFO.

Además, Mullenweg mencionó que un nuevo candidato para el cargo de Chief Legal Officer también había aceptado verbalmente el puesto, reemplazando a Andy Missan, quien dejó la empresa junto a Davies. Recientemente, TechCrunch reportó que Davies y Missan firmaron acuerdos de indemnización recíprocos durante el breve período de ausencia de Mullenweg.

"Tengo plena confianza en nuestra posición financiera", afirmó Mullenweg en su mensaje, añadiendo que "aún queda trabajo por hacer, pero todo está bajo nuestro control y depende de la capacidad de Automattic para ejecutar".

En actualizaciones posteriores, Mullenweg instó a los empleados a estar atentos a los anuncios de la junta, y confirmó que el asesor especial y creador de Wolfram|Alpha, Stephen Wolfram, continuará en su cargo. La próxima reunión de la junta está programada para el 23 de septiembre.