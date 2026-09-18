Cómo un acabado mate puede transformar tu hogar: consejos de expertos en diseño

Un nuevo acabado de pintura puede transformar por completo la apariencia y la sensación de un espacio. Si bien el color es fundamental, la elección del acabado de la pintura también juega un papel crucial. Con la tendencia hacia interiores más naturales y acogedores, los propietarios buscan ambientes que se sientan auténticos. Un acabado mate ofrece una estética suave y orgánica, sin parecer excesivo. Según Shaolin Low de Studio Shaolin, "es más acogedor, interactúa mejor con la luz natural y se siente como un hogar, no como una sala de exhibición".

Varios diseñadores de interiores compartieron sus opiniones sobre lo que hace destacar un acabado mate, por qué está ganando popularidad y cómo lograr este estilo en casa.

Un acabado mate se distingue por su capacidad de absorber la luz en lugar de reflejarla, lo que permite que el color sea el protagonista. Kelsey Matyas de Kelsey Deirdre Designs afirmó: "Me encanta cómo los acabados mates pueden hacer que incluso un neutro simple se sienta más rico. También suavizan la arquitectura de una habitación, creando una sensación más relajada y envolvente".

Además, un acabado mate se percibe más natural en comparación con las superficies brillantes de los recubrimientos de alto brillo. Sin el deslumbramiento, el color y la textura de la pared parecen más suaves y orgánicos. Andy Yates de Andy Yates Design mencionó que "elimina el brillo estéril y manufacturado de las pinturas tradicionales, resultando en espacios que se sienten íntimos y arraigados". Un acabado mate aporta una sofisticación discreta que transforma la percepción de una habitación.

La creciente popularidad del acabado mate se alinea con la demanda de interiores más naturales. Kelsey Matyas destacó que "hay algo menos 'perfecto' y más orgánico en él. Combina increíblemente bien con materiales como piedra natural, madera, yeso, lino y metales sin lacar, lo que hace que la habitación se sienta más rica y menos pulida".

Este cambio hacia el acabado mate también se relaciona con el deseo de colores profundos y ricos, alejándose de los neutros apagados. Dora Dmitriev de Dora Dmitriev Design explicó que "oculta el brillo que puede hacer que una habitación se sienta clínica, y combina maravillosamente con las paletas de colores saturados que mis clientes están buscando. Finalmente estamos dejando atrás la era del beige".

Para lograr el aspecto de un acabado mate, se requiere una planificación cuidadosa, que incluye preparar las paredes, elegir la fórmula adecuada y considerar el espacio. Aquí están las recomendaciones de los expertos:

Hacer el trabajo previo: "El mate es implacable con las paredes imperfectas, por lo que una adecuada reparación y lijado previo marcan una gran diferencia", aconsejó Dmitriev .

"El mate es implacable con las paredes imperfectas, por lo que una adecuada reparación y lijado previo marcan una gran diferencia", aconsejó . Invertir en durabilidad: "Si deseas incorporar esta textura aterciopelada en pasillos o áreas de estar más transitadas, debes invertir en fórmulas de 'mate lavable' o resistentes a rasguños diseñadas específicamente para la durabilidad", sugirió Yates .

"Si deseas incorporar esta textura aterciopelada en pasillos o áreas de estar más transitadas, debes invertir en fórmulas de 'mate lavable' o resistentes a rasguños diseñadas específicamente para la durabilidad", sugirió . Verificar el acabado: "Asegúrate de que sea un acabado mate real y no un acabado plano. Cada pequeña imperfección se nota con el plano. El mate es moderno pero un poco más indulgente para la vida cotidiana", recomendó Yena Jung de By Yena Designs .

"Asegúrate de que sea un acabado mate real y no un acabado plano. Cada pequeña imperfección se nota con el plano. El mate es moderno pero un poco más indulgente para la vida cotidiana", recomendó de . Considerar la habitación: "Comenzaría en un dormitorio o sala de estar donde realmente puedas apreciar esa suavidad", indicó Chanel Sansregret de Studio Miles Design .

"Comenzaría en un dormitorio o sala de estar donde realmente puedas apreciar esa suavidad", indicó de . Mezclar y combinar: "Recomendamos un acabado satinado para zócalos y molduras, ya que resistirán mejor el desgaste. También pinta el techo con un acabado mate para una apariencia cohesiva", aconsejaron Anna Kroesser y Amelia Strat de Kroesser + Strat Design .

"Recomendamos un acabado satinado para zócalos y molduras, ya que resistirán mejor el desgaste. También pinta el techo con un acabado mate para una apariencia cohesiva", aconsejaron y de . Jugar con la textura: "Nuestro truco favorito es aplicar el mate como un lavado de cal. Añade una textura artesanal y movimiento a una pared que una sola capa de pintura plana no puede imitar", explicó Low .

"Nuestro truco favorito es aplicar el mate como un lavado de cal. Añade una textura artesanal y movimiento a una pared que una sola capa de pintura plana no puede imitar", explicó . Abrazar el color: "Lo más importante es no temer al color. El mate es lo que convierte un tono profundo y saturado en algo sofisticado en lugar de abrumador", concluyó Dmitriev.