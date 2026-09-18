Qué hay detrás del cambio en Olivos: 12 despidos y el control total de la Casa Militar

El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una reorganización integral de la Quinta de Olivos que incluye el despido de 12 trabajadores, la reasignación de parte del personal y el traspaso del control de la residencia a la Casa Militar, que depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

La medida fue comunicada este jueves y, detrás de la decisión, aparecen dos explicaciones. En el comunicado oficial, el Ejecutivo habló de reforzar la seguridad y elevar los estándares de eficiencia. En paralelo, fuentes oficiales señalaron a diferentes medios que una investigación interna detectó un riesgo vinculado con filtraciones de información sobre la actividad del Presidente y su entorno.

Entre los 12 despedidos se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos. El nuevo esquema también contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.

Filtraciones y un nuevo esquema de seguridad

La decisión se tomó después de una investigación que habría determinado la existencia de un riesgo para la información y la seguridad presidencial.

"Se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al Gobierno", señalaron fuentes de la Casa Rosada, según consignó LA NACION. A partir de esa evaluación, el Ejecutivo decidió modificar la estructura que hasta ahora administraba la residencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de Olivos y también de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

El cambio no implica que todas las tareas de la Quinta vayan a ser realizadas por personal militar. Desde el Gobierno aclararon que los trabajadores civiles continuarán realizando actividades que no son propias de las Fuerzas Armadas, aunque quienes tengan relación directa con el Presidente quedarán bajo la conducción de la Casa Militar.

Qué pasó con los 12 trabajadores

El recorte alcanzó a empleados de distintos sectores de la residencia. Según explicó el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, entre los desvinculados hay trabajadores de jardinería, administración y cocina, además de personal de otras áreas.

El dirigente gremial afirmó que los trabajadores fueron enviados a sus casas y quedaron a la espera de los telegramas de despido. También sostuvo que no recibieron explicaciones sobre los motivos de las desvinculaciones.

Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, anticipó que el sindicato se declaró en alerta y que analiza posibles medidas de fuerza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobierno no confirmó públicamente que cada una de las desvinculaciones esté vinculada con una filtración concreta. La explicación oficial fue que el nuevo esquema responde a una evaluación general de seguridad y a la necesidad de modificar la estructura de la residencia.

El desplazamiento del intendente de Olivos

Uno de los cambios más visibles es la salida de Osvaldo Javier Sosa, hasta ahora responsable de la administración cotidiana de la Quinta.

Sosa había llegado al cargo durante la gestión de Milei y, de acuerdo con la información publicada, su salida se produce junto con la decisión de que la Casa Militar tenga capacidad para designar a su propio equipo al frente de la residencia.

El Gobierno negó que el desplazamiento estuviera relacionado con una disputa interna y explicó que forma parte de las facultades del nuevo esquema de conducción.

La explicación oficial: seguridad y visita del Papa

Además de las filtraciones mencionadas por fuentes oficiales, el comunicado de Presidencia incorporó otros argumentos para justificar la reorganización.

El Ejecutivo señaló la necesidad de reforzar la seguridad ante la "escalada de la inseguridad a nivel global" y también mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Según el Gobierno, la llegada del Pontífice implicará un movimiento importante de personal externo para realizar obras y prestar servicios vinculados con el acondicionamiento de los lugares involucrados en la visita.

La Casa Militar quedará así a cargo de un esquema más amplio que el que tenía hasta ahora. La reorganización contempla separar las funciones de seguridad, administración y control, al mismo tiempo que se reduce la estructura formal y la cantidad de personal que permanece habitualmente en la Quinta.

En síntesis, el cambio combina un recorte de personal, la desaparición del área administrativa que gestionaba Olivos y una concentración de la conducción en la Casa Militar. El Gobierno lo presenta como una decisión de seguridad y eficiencia; las fuentes oficiales consultadas sobre los despidos agregan como elemento central las presuntas filtraciones de información.

Informe de Ariel Rodríguez.