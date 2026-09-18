El barrio de Messi suma 30 murales por los Juegos Suramericanos: "Es maravilloso"

El barrio La Bajada, donde creció Lionel Messi, suma alrededor de 30 murales como parte de una intervención artística impulsada por vecinos, a metros de la Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos. Lisandro, uno de los muralistas que participa de la propuesta, destacó la transformación del lugar: “Es un barrio emblemático, maravilloso también de vecinos, gente muy hermosa. Recomendamos que vengan a visitar”.

El artista explicó al móvil de Cadena 3 que la iniciativa nació de los propios habitantes de la zona. “Decidieron los vecinos y las vecinas del barrio unirse y proponer un encuentro de muralistas”, contó. Las obras se realizan en frentes de casas, portones y distintos espacios que los vecinos eligieron para sumar color y recuperar historias del lugar.

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Lisandro detalló que los murales están relacionados con Messi, su infancia y la vida cotidiana del barrio. “Todo referente al barrio, a la historia de Leo, a su entorno, a su crianza, las historias de los vecinos también”, señaló. Entre las imágenes aparecen el futbolista besando la Copa América, escenas junto a su abuela y distintos momentos de su infancia.

FOTO: Murales de Lionel Messi en su barrio.

El muralista también recordó su vínculo con La Bajada, adonde llegó en 2017. “Yo vine acá a este barrio en 2017, al cual estoy súper agradecido. Me adoptaron un poco. Yo soy re futbolero”, relató. Además, contó que su primera pintura en la zona fue en El Campito, cuando todavía era un baldío y luego se convirtió en un club impulsado por los vecinos.

Sobre su experiencia de pintar al máximo referente futbolístico nacido en el barrio, Lisandro recordó su propio sueño de ser jugador. “Yo como futbolista intenté ser futbolista y bueno, buen pintor, bueno, el muralista”, expresó entre risas. La intervención busca acompañar el movimiento que generan los Juegos Suramericanos y mostrar a visitantes y delegaciones parte de la historia y la identidad de La Bajada.

Informe de Fernando Carrafiello.