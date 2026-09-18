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Cuti Romero fue consultado por su regreso a Belgrano: "Es un reto que voy a cumplir"

El defensor de la Selección argentina aseguró que "queda poco" para volver al club que lo formó. También recordó el difícil momento que atravesó antes de ser transferido a Italia.

18/09/2026 | 11:39Redacción Cadena 3

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Cuti Romero fue homenajeado por Belgrano en 2024. (Foto: Prensa Belgrano)

FOTO: Cuti Romero fue homenajeado por Belgrano en 2024. (Foto: Prensa Belgrano)

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Cristian "Cuti" Romero volvió a expresar su deseo de regresar a Belgrano y aseguró que jugar nuevamente en el club de Alberdi es uno de los grandes objetivos que todavía tiene pendientes en su carrera.

"Ya queda menos. Cumplí el objetivo de jugar en las tres mejores ligas del mundo. El próximo paso no lo sé todavía, pero sé que queda poco. Es un reto que me queda en la carrera y lo voy a cumplir", afirmó el defensor cordobés en una entrevista con ESPN.

Las declaraciones generaron ilusión entre los hinchas del "Pirata", que atraviesan un clima de festejo tras la obtención del Torneo Apertura 2026. Romero, surgido de las divisiones inferiores del club, ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de tener una segunda etapa con la camiseta celeste.

El actual futbolista del Atlético de Madrid jugó anteriormente en Genoa y Atalanta, de Italia, y en Tottenham, de Inglaterra. Durante una de sus últimas visitas a Córdoba se entrenó en el predio de Villa Esquiú, aunque no pudo asistir a la consagración de Belgrano ante River en el estadio Mario Alberto Kempes por compromisos y tensiones con el club inglés, en el que militaba entonces.

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• El doloroso recuerdo de su salida

Romero también recordó las dificultades que atravesó durante sus últimos años en Belgrano, cuando tenía entre 16 y 17 años y llegó a pensar en abandonar el fútbol por la falta de oportunidades.

"Hubo un momento en el que la pasaba mal. Iba siempre al banco, no me ponían, no me citaban ni me mandaban a jugar en Reserva", relató.

El defensor explicó que la situación se volvía aún más frustrante porque el club rechazaba las propuestas que acercaba su representante. "No me hacían competir ni jugar, no me llevaban al banco y, encima, venían ofertas y no me querían vender", recordó.

Finalmente, Belgrano lo transfirió al Genoa a mediados de 2018. Desde entonces, Romero consolidó su carrera en el fútbol europeo y se convirtió en una de las figuras de la Selección argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y dos ediciones de la Copa América.

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Lectura rápida

¿Qué desea Cuti Romero? Regresar a Belgrano y jugar nuevamente en el club de Alberdi.

¿Cuándo se unió Romero a Genoa? Fue transferido a Genoa a mediados de 2018.

¿Dónde se formó Cuti Romero? En las divisiones inferiores de Belgrano.

¿Por qué Cuti Romero pensó en abandonar el fútbol? Por la falta de oportunidades y frustraciones en Belgrano.

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