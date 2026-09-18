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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 12° y 21°. El cielo estará nublado y se espera una jornada con buena visibilidad y baja intensidad de viento.

18/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 20° y una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 60%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.89 m/s desde el oeste-noroeste.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, y la humedad podría generar una sensación de calor moderado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 19 de septiembre la mínima será de 15° y la máxima de 24° con cielo despejado. El domingo 20, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20° con lluvias moderadas. El lunes 21, las temperaturas oscilarán entre 11° y 17° con cielo parcialmente nublado. El martes 22, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de y máximas de 15° bajo un cielo nublado. Finalmente, el miércoles 23, la mínima será de 10° y la máxima de 17° con cielo cubierto.

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