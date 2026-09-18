Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un estado de cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 57%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste, contribuyendo a la frescura del ambiente. La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que pueden alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles confortables, y no se anticipan lluvias para la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 20, se anticipan lluvias moderadas, con mínimas de 14° y máximas de 28°. Para el lunes 21, se prevé un clima nublado, con mínimas de 10° y máximas de 22°. El martes 22, las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°, con cielo cubierto. Finalmente, el miércoles 23, se espera un día despejado, con mínimas de 9° y máximas de 23°.