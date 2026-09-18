Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 63%. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este, con una presión atmosférica de 1022 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 19 de septiembre, la temperatura mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 20, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias moderadas. Para el lunes 21, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo cubierto. Finalmente, el martes 22, la mínima será de 7° y la máxima de 20°, manteniendo el cielo nublado.