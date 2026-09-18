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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 15° y 27°. La humedad es del 33% y el cielo se mantendrá despejado durante la jornada.

18/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza muestran un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se sitúa en el 33%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad, aunque moderada, no generará incomodidad, y no se prevén lluvias en la jornada. La presión atmosférica es de 1017 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 20 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 26°, con algunas nubes. El lunes 21 de septiembre, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 17°, manteniendo un cielo parcialmente nublado. Para el martes 22 de septiembre, se prevé un clima más fresco, con mínimas de 10° y máximas de 21°, y cielo despejado. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, las temperaturas volverán a subir, con mínimas de 14° y máximas de 26°, con cielo parcialmente nublado.

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