Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 55%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca durante la tarde. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 28°, con cielo despejado. El domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 36°, también con cielo despejado. El lunes 21 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 22 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 19°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 27°, con cielo despejado.