Experiencia Endeavor Rosario reunió a más de 4.500 referentes del ecosistema emprendedor
Participaron fundadores de startups, inversores y empresarios. La jornada incluyó charlas, mentorías, presentaciones de proyectos y espacios de networking.
18/09/2026 | 14:05Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Experiencia Endeavor 2026 en Metropolitano.
El Salón Metropolitano de Rosario fue sede este jueves 17 de septiembre de una nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario, que convocó a más de 4.500 fundadores de startups, inversores, empresarios y referentes de la innovación. La jornada estuvo atravesada por el networking, las inversiones, la tecnología y el desarrollo de nuevos negocios desde la región hacia el mundo.
La apertura estuvo a cargo de Alejandro Larosa, presidente del Board Endeavor Rosario; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; y Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina. Durante el encuentro también se destacó la trayectoria del evento y su impacto regional, además de recibir una distinción del Concejo Municipal.
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La agenda incluyó charlas y paneles sobre emprendimientos, inteligencia artificial, sustentabilidad y desarrollo de industrias complejas. Entre los expositores estuvieron Patricia Jebsen, Pablo Heinig, Eduardo Elsztain, Ivo Kraljev, Marian Milicic, Yoana Don, Eliana Bracciaforte, Máximo Salzman, Helga Yasci y Santiago Bilinkis, quien cerró la jornada con una presentación centrada en la adopción de inteligencia artificial.
Uno de los momentos estuvo dedicado a tres startups que presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del sector. Barrita, de Manuel Mayle; Grubi, de Delfina Donato; y Tintte, de Gustavo Freytes, expusieron soluciones vinculadas con la espera en bares, la asistencia mecánica y la producción sustentable de colorantes para textiles. También hubo masterclasses, encuentros con mentores y espacios destinados a generar nuevas conexiones entre emprendedores e inversores.
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El evento sumó además un espacio de networking con livings, mesas de trabajo y juegos, junto con propuestas de capacitación sobre marketing, propiedad intelectual, financiamiento, modelos de negocio e inteligencia artificial. Con una convocatoria masiva, Experiencia Endeavor Rosario 2026 volvió a reunir a distintos actores del ecosistema emprendedor en torno a la innovación y la generación de oportunidades.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en Rosario? Se llevó a cabo la edición de Experiencia Endeavor Rosario.
¿Quiénes fueron los oradores principales? Alejandro Larosa, Gustavo Puccini y Julia Bearzi.
¿Cuándo se realizó el evento? El evento tuvo lugar el 17 de septiembre.
¿Dónde se llevó a cabo? En el Salón Metropolitano de Rosario.
¿Cuál fue el objetivo del evento? Reunir a fundadores de startups, inversores y referentes para fomentar el networking y la innovación.