En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Experiencia Endeavor Rosario reunió a más de 4.500 referentes del ecosistema emprendedor

Participaron fundadores de startups, inversores y empresarios. La jornada incluyó charlas, mentorías, presentaciones de proyectos y espacios de networking.

18/09/2026 | 14:05Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Experiencia Endeavor 2026 en Metropolitano.

FOTO: Experiencia Endeavor 2026 en Metropolitano.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Salón Metropolitano de Rosario fue sede este jueves 17 de septiembre de una nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario, que convocó a más de 4.500 fundadores de startups, inversores, empresarios y referentes de la innovación. La jornada estuvo atravesada por el networking, las inversiones, la tecnología y el desarrollo de nuevos negocios desde la región hacia el mundo.

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Larosa, presidente del Board Endeavor Rosario; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; y Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina. Durante el encuentro también se destacó la trayectoria del evento y su impacto regional, además de recibir una distinción del Concejo Municipal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La agenda incluyó charlas y paneles sobre emprendimientos, inteligencia artificial, sustentabilidad y desarrollo de industrias complejas. Entre los expositores estuvieron Patricia Jebsen, Pablo Heinig, Eduardo Elsztain, Ivo Kraljev, Marian Milicic, Yoana Don, Eliana Bracciaforte, Máximo Salzman, Helga Yasci y Santiago Bilinkis, quien cerró la jornada con una presentación centrada en la adopción de inteligencia artificial.

Uno de los momentos estuvo dedicado a tres startups que presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del sector. Barrita, de Manuel Mayle; Grubi, de Delfina Donato; y Tintte, de Gustavo Freytes, expusieron soluciones vinculadas con la espera en bares, la asistencia mecánica y la producción sustentable de colorantes para textiles. También hubo masterclasses, encuentros con mentores y espacios destinados a generar nuevas conexiones entre emprendedores e inversores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El evento sumó además un espacio de networking con livings, mesas de trabajo y juegos, junto con propuestas de capacitación sobre marketing, propiedad intelectual, financiamiento, modelos de negocio e inteligencia artificial. Con una convocatoria masiva, Experiencia Endeavor Rosario 2026 volvió a reunir a distintos actores del ecosistema emprendedor en torno a la innovación y la generación de oportunidades.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizó en Rosario? Se llevó a cabo la edición de Experiencia Endeavor Rosario.

¿Quiénes fueron los oradores principales? Alejandro Larosa, Gustavo Puccini y Julia Bearzi.

¿Cuándo se realizó el evento? El evento tuvo lugar el 17 de septiembre.

¿Dónde se llevó a cabo? En el Salón Metropolitano de Rosario.

¿Cuál fue el objetivo del evento? Reunir a fundadores de startups, inversores y referentes para fomentar el networking y la innovación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf