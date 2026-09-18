El Gobierno afirmó que no habrá volatilidad en 2027 y negó un atraso cambiario

El Gobierno aseguró que cuenta con herramientas para enfrentar eventuales episodios de volatilidad económica durante el año electoral y volvió a rechazar que exista un atraso cambiario. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que el equipo conducido por Luis Caputo se preparó para afrontar distintos escenarios en 2027.

"Nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad. Por eso, el Banco Central compró más de US$14.000 millones en lo que va del año", señaló el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Furiase sostuvo además que el programa financiero para cubrir las necesidades de dólares está cerrado tanto para este año como para el próximo, sin depender del acceso a los mercados internacionales.

Según explicó, el Gobierno también avanzó en la reprogramación de los vencimientos de deuda en pesos para reducir las necesidades de financiamiento durante los próximos meses. En ese sentido, indicó que más del 50% de los compromisos en moneda local vencerán después de octubre de 2027.

El secretario de Finanzas mencionó además el swap con China, el acuerdo con Estados Unidos y el nivel de la balanza comercial como factores que fortalecen la posición financiera del país. También destacó el impacto de la suba internacional del petróleo, que en los últimos días superó los US$105 por barril en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

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• Qué dijo sobre el dólar previsto en el Presupuesto 2027

Furiase también se refirió a la proyección cambiaria incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, presentado esta semana por el presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre de 2027. Ese valor se utiliza para estimar los ingresos asociados al comercio exterior y calcular el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera.

El funcionario aclaró, sin embargo, que la cifra no constituye un pronóstico oficial sobre la cotización que tendrá la divisa a fines del próximo año. "No es más que una cuenta matemática", afirmó.

Además, remarcó que los mercados reconocen la continuidad del equilibrio de las cuentas públicas más allá de las negociaciones políticas y del propio tratamiento del Presupuesto. "El compromiso con el superávit fiscal es inquebrantable", enfatizó.

Por último, Furiase cuestionó a los economistas que advierten sobre un atraso cambiario. "No entiendo cómo hay economistas que hablan de atraso cambiario o que necesitamos subir el dólar para que la economía crezca más", concluyó.

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