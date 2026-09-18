Terminó la espera: conocé quién ganó el viaje en crucero de La Konga para la Ocean Fest 2

Laura Guardia, vecina de Agua de Oro, resultó ganadora de una cabina doble para vivir el Ocean Fest 2, el crucero que tendrá a La Konga como protagonista y se realizará del 22 al 27 de diciembre de 2026.

El sorteo fue organizado por Cadena 3, Viajes TDH y Bentancourt Operador Turístico, y se realizó ante el escribano Ramiro Villa. El premio es para dos personas e incluye alojamiento, pensión completa, bebidas e impuestos.

Guardia recibió la noticia por teléfono mientras cargaba combustible y reaccionó con sorpresa: "No lo puedo creer". La mujer contó que es fanática de La Konga y que compartirá el viaje con su marido, Alejandro.

"Nos debemos el crucero porque íbamos a hacerlo cuando cumplimos 30 años de casados", relató la ganadora. De esta manera, la pareja podrá celebrar a bordo una nueva luna de miel.

La experiencia tendrá una duración de seis días y cinco noches. Partirá desde el puerto de Buenos Aires y recorrerá Montevideo y Punta del Este, con servicios de comida durante casi todo el día y bebidas incluidas. El premio no contempla los traslados hasta la terminal porteña ni los gastos extras a bordo.

Cabe señalar que habrá otros dos sorteos: uno en octubre, cerca del Día de la Madre, y otro en noviembre.

Quienes quieran adquirir su lugar en el Ocean Fest 2 podrán hacerlo a través de las empresas del Grupo TDH o de agencias de viajes de todo el país. El crucero partirá el 22 de diciembre y permitirá celebrar Nochebuena y Navidad a bordo junto a La Konga.