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Fin de semana cambiante: calor, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura

La masa de aire cálido elevará las máximas por encima de los 30 grados en algunos puntos del país. El domingo llegarán fuertes ráfagas y luego bajará la temperatura.

18/09/2026 | 12:44Redacción Cadena 3

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Gran parte del país tendrá un sábado cálido e inestable, con temperaturas que podrían superar los 30 grados en algunas zonas. Sin embargo, el ingreso de un frente frío provocará tormentas, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso térmico entre el domingo y el lunes.

El meteorólogo Jorge Geometti, miembro del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, explicó en diálogo con Cadena 3 que una masa de aire cálido y húmedo afecta a buena parte del territorio nacional, incluido el norte de la Patagonia.

Según precisó, las temperaturas se ubicarán, en promedio, entre los 25 y los 27 grados, aunque durante el sábado podrían superar los 30 en algunos sectores.

"Este calor va a ir llegando a su fin", anticipó Geometti. La combinación con un frente frío aumentará la inestabilidad y favorecerá el desarrollo de tormentas. Algunas ya comenzaron a registrarse en Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe.

El especialista señaló que durante el domingo y el lunes se esperan fuertes ráfagas de viento, nevadas en la zona cordillerana y una importante caída de la temperatura. No obstante, aclaró que los valores térmicos volverán a subir paulatinamente durante la semana.

Geometti consideró que, a medida que avance la primavera, los ingresos de aire frío serán cada vez más breves y comenzarán a predominar las masas de aire cálido.

Además, advirtió que El Niño ya provoca precipitaciones muy importantes en Misiones, Brasil y Paraguay, mientras el río Iguazú se mantiene por encima de los 19 metros desde hace varios días.

El meteorólogo indicó que la influencia del fenómeno se ampliará de manera gradual y que su período de mayor intensidad se produciría entre noviembre, diciembre y enero.

En ese sentido, estimó que la anomalía térmica del Pacífico ecuatorial podría alcanzar los 4 grados, muy por encima de los 2 grados a partir de los cuales el episodio se considera muy fuerte.

"Hay que estar muy bien preparados", alertó ante la posibilidad de que se registren lluvias abundantes, al menos, hasta comienzos del próximo año.

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Entrevista de Rodolfo Barili.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para el sábado? Se espera un sábado cálido e inestable, con temperaturas que podrían superar los 30 grados.

¿Quién es el experto que brinda la información? El meteorólogo Jorge Geometti del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático.

¿Cuándo se prevén tormentas y descenso térmico? Se prevén tormentas y un marcado descenso térmico entre el domingo y el lunes.

¿Dónde se están registrando ya tormentas? Tormentas ya comenzaron a registrarse en Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe.

¿Qué fenómeno climático se menciona y qué efectos tiene? Se menciona El Niño, que causa precipitaciones importantes en Misiones, Brasil y Paraguay.

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