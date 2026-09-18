La Wiener Kammersymphonie regresa a Córdoba con clásicos de Beethoven, Mozart y Haydn

FOTO: La Wiener Kammersymphonie vuelve a Córdoba con un recorrido por los grandes clásicos.

La Wiener Kammersymphonie regresará a Córdoba para ofrecer un concierto el martes 29 de septiembre, a las 20, en el Teatro del Libertador San Martín, en el marco de la Temporada de Abono 2026 de la Fundación Pro Arte Córdoba.

El conjunto, que ya había participado de la temporada 2016 de la entidad, presentará un programa integrado por obras de Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart y el compositor contemporáneo Stefan Pelzl. Todas las piezas serán interpretadas en versiones para quinteto de cuerdas.

El repertorio incluirá la obertura y fragmentos de Las criaturas de Prometeo, opus 43, de Beethoven; la Sinfonía N° 82 en do mayor, conocida como El oso, de Haydn; Retrato en tres colores, obra de Pelzl dedicada a la Wiener Kammersymphonie; el Impromptu en do menor, opus 90 número 1, de Schubert; y una selección de la obertura y arias de Las bodas de Fígaro, de Mozart.

La formación estará integrada por Wagner Rodrigues y Benjamin Pant en violines, Vincenzo Starace en viola, Sergio Mastro en violonchelo y dirección artística, y Felipe Medina en contrabajo.

Con sede en Viena, la Wiener Kammersymphonie trabaja con una estructura inspirada en la orquesta de cuerdas, pero con un solo intérprete por cada registro instrumental. Su repertorio abarca desde el clasicismo vienés hasta la música contemporánea e incluye composiciones originales y adaptaciones de partituras sinfónicas y operísticas.

El quinteto actúa regularmente en Europa y ha realizado giras por distintos países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Perú.

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro del Libertador y a través de Autoentrada. Los precios son de $50.000 para plateas, $40.000 para cazuelas, $30.000 para tertulias y $20.000 para paraísos. Los palcos cuestan $180.000 y los palcos cazuela, $140.000.

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