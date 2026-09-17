Antonio Formaro, un viaje musical entre pianos olvidados y escenarios emblemáticos

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - El pianista argentino Antonio Formaro es el protagonista de Retrato de un pianista, un documental que ha sido escrito, dirigido y producido por José Luis Nacci y Elena Konieczny. Esta película, con una duración de 68 minutos, se estrenará el 1° de octubre en el Cine Gaumont, en la Sala Lúcida.

La producción ofrece un acercamiento a la vida artística y cotidiana de Formaro sin seguir el formato convencional de entrevistas ni presentarse como una biografía. La cámara acompaña al músico en sus ensayos, momentos previos a sus presentaciones, clases, actividades en radio y encuentros familiares.

El recorrido incluye un recital en el Teatro Colón y una presentación junto a la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Además, se destaca una gira por Chile que lo lleva al Museo Claudio Arrau, donde Formaro homenajea al reconocido pianista chileno.

Uno de los ejes del documental son los viajes que el músico realiza por localidades del interior argentino en busca de pianos abandonados. La película documenta una de estas expediciones al Teatro Brazzola de Chascomús. Para los realizadores, esos instrumentos son más que simples objetos musicales: representan una memoria vinculada a los intérpretes y a los escenarios que los albergaron.

Retrato de un pianista también capta los momentos de concentración y soledad que rodean la vida de un concertista. A través de ensayos, dudas, silencios y diálogos con otros músicos, se construye una perspectiva sobre el artista antes y después de ponerse el frac para actuar en el escenario.

Formaro cuenta con una trayectoria nacional e internacional. Debutó en el Teatro Colón a los 17 años y ha compartido escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, la Sinfónica de Lima y la Orquesta de Cámara de la Gewandhaus de Leipzig.

Formado en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, completó sus estudios en Italia y Alemania, siendo licenciado en composición y doctor en música. También desempeña una importante labor docente en conservatorios de Buenos Aires.

El músico ha recibido el Premio Konex como Mejor Pianista y el reconocimiento de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Solista Instrumental. La película, filmada en 4K, cuenta con la fotografía de Florencia Velozo y Luciano Nacci, montaje de Nacci y música del propio Formaro.