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Condenan a tres años de prisión en suspenso a organizador de apuestas ilegales en Buenos Aires

La justicia porteña sentenció a un hombre por organizar apuestas sin autorización. Los cajeros contactaban a nuevos jugadores y gestionaban transferencias de dinero sin verificar identidad.

17/09/2026 | 15:19Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Un hombre fue sentenciado este jueves a tres años de prisión en suspenso por organizar, administrar o explotar juegos de azar sin autorización legal en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de una denuncia, se constató que los apostadores ingresaban a una aplicación de casinos online y luego a un grupo de WhatsApp integrado por distintas personas que oficiaban de "cajeros", a fin de proveer datos bancarios para que los clientes transfirieran dinero y de esa manera realizar los cobros de inscripción y el pago de los premios correspondientes.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño a la Agencia Noticias Argentinas, los "cajeros" inducían a los damnificados a jugar compulsivamente, al tiempo que se incluyeron capturas de pantalla y el celular de una de las víctimas, que fue analizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

Al recabar la información del dispositivo peritado, la investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), acreditó la identidad del implicado, quien operó como organizador y administrador de la red de "cajeros" de un sistema de captación de apuestas ilegales, sin contar con autorización de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

De acuerdo a los voceros del caso, los "cajeros", organizados y administrados por el condenado, funcionaban como intermediarios: eran quienes entablaban contacto con los probables nuevos jugadores, les daban el usuario y contraseña para ingresar a la plataforma de apuestas; y recibían y entregaban dinero por medio de transferencias bancarias y/o financieras. Todo lo hacían sin siquiera verificar la identidad y edad.

En este contexto, a través de un juicio abreviado, el involucrado reconoció los hechos y recibió una sentencia de tres años de prisión en suspenso como autor penalmente responsable de organizar, administrar, operar o explotar sistemas de captación de juegos de azar sin autorización.

El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, Juan Manuel Neumann, homologó el acuerdo entre las partes y le ordenó realizar una donación económica a LOTBA, concurrir a un curso de concientización sobre la problemática de la ludopatía dictado por ese organismo y cumplir 100 horas de tareas de utilidad en una entidad pública.

Lectura rápida

¿Qué delito cometió el condenado?
Organizó y administró apuestas ilegales sin autorización en Buenos Aires.

¿Cuál fue la pena impuesta?
Recibió tres años de prisión en suspenso.

¿Cómo funcionaba la red de apuestas?
Los cajeros contactaban a nuevos jugadores y gestionaban transferencias de dinero sin verificar su identidad.

¿Quién dictó la sentencia?
El juez Juan Manuel Neumann fue quien homologó el acuerdo y dictó la pena.

¿Qué condiciones se impusieron al condenado?
Deberá donar a LOTBA, asistir a un curso sobre ludopatía y realizar tareas comunitarias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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