El Tribunal de Disciplina posterga la decisión sobre Boca y Vélez en la Copa Argentina

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ha decidido aplazar su veredicto sobre la controversia entre Boca y Vélez en relación a la Copa Argentina. Este fallo se reprogramará para la próxima semana, ya que el organismo espera recibir el descargo formal del club xeneize.

La controversia surge a raíz de la petición presentada por el club Vélez Sarsfield, que solicita la clasificación a cuartos de final argumentando que Boca cometió una supuesta alineación indebida. El reclamo se basa en que en el partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en su planilla, superando así el límite permitido por las regulaciones de la AFA.

El encuentro, que terminó 0-0 y fue decidido a favor de Boca en la tanda de penales, contó con la inscripción de Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De este grupo, solo Romero no ingresó al campo de juego durante el partido.

Desde la defensa de Boca, se argumenta que la situación se debió a un mero error administrativo, ya que no se obtuvo ventaja deportiva en el resultado, dado que el jugador paraguayo no participó en el encuentro. La dirigencia de Boca sostiene que la sanción debería ser limitada a apercibimientos o multas económicas. Este argumento se respalda en un precedente del fútbol femenino, donde la AFA mantuvo el resultado de un partido entre Belgrano y Lanús a pesar de que el equipo cordobés realizó seis modificaciones.

Mientras tanto, se espera el fallo definitivo que determinará el rival de Racing Club en la siguiente fase. Este cruce ya tiene confirmada su fecha y sede: se jugará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.