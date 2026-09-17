Rally Mundial: Confirman que el Rally de Arabia Saudita no formará parte del Campeonato Mundial 2026

FOTO: FIA y el promotor confirmaron que el WRC no cierra la temporada en Arabia Saudita

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del automovilismo y federación de organizaciones de movilidad a nivel mundial, y la firma WRC Promoter han confirmado hoy que el Rally de Arabia Saudita, programado del 12 al 15 de noviembre, no formará parte del Campeonato Mundial de Rally FIA 2026.

La FIA y el promotor del WRC han trabajado intensamente en los últimos meses con la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF), el equipo organizador local y las partes interesadas del campeonato para explorar todas las opciones posibles que permitan la celebración del evento del WRC según lo previsto.

A pesar de estos esfuerzos, la continua incertidumbre en la región y su impacto en la logística obligan a que la prueba del WRC del Rally de Arabia Saudí no se celebre en 2026.

Arabia Saudí se mantuvo preparada para albergar el evento de forma segura y exitosa. El Reino continúa operando con normalidad, con sus sistemas nacionales plenamente operativos y los eventos deportivos y de entretenimiento programados como parte de un calendario anual muy activo.

Como reflejo de esta confianza, el Rally de Arabia Saudí se celebrará según lo previsto del 12 al 15 de noviembre como parte del Campeonato de Rally de Oriente Medio de la FIA (MERC), aunque la prueba del WRC no tendrá lugar. La FIA seguirá colaborando estrechamente con la SAMF y el equipo organizador para garantizar la seguridad y el éxito del evento.

El Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA 2026 concluirá en el Rally de Italia Cerdeña, del 1 al 4 de octubre, que se convertirá en la decimotercera y última prueba de la temporada. Con los líderes del Campeonato de Pilotos y Copilotos de la FIA separados por tan solo 17 puntos, los exigentes tramos de tierra de Cerdeña ofrecerán un escenario ideal para la conclusión de la lucha por el título de 2026.

El cambio de calendario está sujeto a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró: “En los últimos meses, hemos trabajado estrechamente con nuestros socios en Arabia Saudí, nuestro club miembro, la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, el promotor del WRC y todos los implicados en el campeonato para explorar todas las opciones posibles que permitieran celebrar el Rally de Arabia Saudí según lo previsto. Sin embargo, la situación regional actual implica que la prueba del WRC del Rally de Arabia Saudí no se celebrará este año. Estas decisiones nunca son fáciles, sobre todo después del importante trabajo realizado por todos los implicados en la preparación del evento.

“Aunque la prueba del WRC no se celebrará este año, nuestra confianza en los organizadores y en el futuro a largo plazo del rally se mantiene intacta. El Campeonato de Rallyes de Oriente Medio de la FIA se celebrará según lo previsto en noviembre, y seguiremos trabajando estrechamente con la SAMF, el SMC y el equipo organizador para garantizar el éxito del evento en noviembre.

“Nuestro enfoque ahora está firmemente puesto en el futuro. Continuaremos trabajando junto con nuestros socios en Arabia Saudita y WRC Promoter para traer de vuelta el Campeonato Mundial de Rally de la FIA en 2027.

“Agradezco al Gobierno del Reino de Arabia Saudita, a Su Alteza Real el Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, a la Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo, a Saudi Motorsport Company y a todo el equipo organizador por sus considerables esfuerzos y su continua cooperación durante todo este proceso.”

Su Alteza Real el Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente de SAMF y Presidente de SMC, declaró: “Respetamos la decisión tomada por la FIA y WRC Promoter, al tiempo que reconocemos la gran expectación que generó el Rally de Arabia Saudita en Jeddah este noviembre.”

“Nada ha cambiado en la preparación ni en la confianza de Arabia Saudí. El Reino estaba listo para albergar el evento, los preparativos estaban avanzados y nuestra capacidad para ofrecer un automovilismo internacional seguro y exitoso sigue siendo evidente.

“Esa confianza se reflejará en la continuidad de nuestro calendario de automovilismo local y regional, incluido el Campeonato de Rally de Oriente Medio. El automovilismo en Arabia Saudí continúa, los principales eventos en todo el Reino siguen celebrándose y nuestro compromiso de traer el Campeonato Mundial de Rally de la FIA al Reino permanece inalterable.”

Éric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, declaró: “Esta ha sido una decisión difícil, especialmente dado el importante trabajo y compromiso de nuestros socios en Arabia Saudí para preparar el evento de este año. Sin embargo, los acontecimientos regionales en curso y los consiguientes desafíos logísticos implican que debemos brindar certeza y claridad para el resto de la temporada 2026.

“Valoramos enormemente nuestra colaboración con SAMF, SMC y el Ministerio de Deportes, y esta decisión no refleja en absoluto su capacidad o preparación para organizar un evento del WRC de talla mundial. Ahora nos centramos en colaborar estrechamente para lograr el regreso exitoso del Rally de Arabia Saudita al Campeonato Mundial de Rally de la FIA en 2027.

Cadena 3 Motor, es un reporte e imágenes de FIA.com