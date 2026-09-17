Concluyó la restauración del emblemático Colegio Mariano Moreno en Buenos Aires

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la finalización del proceso de restauración y puesta en valor del Colegio N.º 3 D.E. 2 "Mariano Moreno", uno de los edificios escolares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Almagro.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la obra, llevada a cabo durante 11 meses, permitió recuperar espacios históricos y de uso cotidiano de la comunidad educativa, mejorar las condiciones generales del edificio y preservar elementos arquitectónicos originales que forman parte del patrimonio de la Capital Federal.

Uno de los sectores que se recuperó fue el Salón de Actos, el cual se encontraba inhabilitado desde hacía una década, cuyo espacio, escenario de encuentros y momentos significativos para estudiantes, docentes y familias, fue completamente puesto en valor y recuperó sus condiciones para volver a ser utilizado como espacio educativo y cultural.

La intervención incluyó además la restauración y puesta en valor de pisos, zócalos y cielorrasos del Salón de Actos, así como trabajos sobre la mansarda histórica, la escalera principal, carpinterías, herrerías y revoques.

En materia de infraestructura, se realizaron trabajos de impermeabilización de la azotea, renovación y reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias, renovación de núcleos sanitarios y pintura general del edificio.

De esta manera, la obra combinó la recuperación de los componentes patrimoniales con la mejora de las condiciones edilicias necesarias para el funcionamiento cotidiano de la escuela.

En este contexto, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, consignó: "Cuando recuperamos una escuela histórica también recuperamos parte de la historia de nuestra Ciudad. Queremos que estos espacios vuelvan a estar en las mejores condiciones y que los estudiantes puedan disfrutarlos y hacerlos propios".

El establecimiento escolar fue construido entre 1909 y 1911 por los arquitectos Eduardo M. Lanús Terrero y Pablo Hary y abrió sus puertas en 1911, mientras que durante más de un siglo funcionó con turnos mañana, tarde y noche, albergó distintas orientaciones y modalidades de bachillerato y, a mediados de la década del 80, comenzó a ser una institución mixta.

En 2010, el edificio fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, reconocimiento que implica preservar sus características arquitectónicas, espacios simbólicos y elementos originales frente a cada intervención.