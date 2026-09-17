Después de 46 días sin clases, los docentes de la provincia de Tierra del Fuego levantaron el paro

Los docentes fueguinos levantaron este jueves el paro tras 46 días de conflicto, luego de aceptar la propuesta del Gobierno provincial.

La decisión puso fin a siete semanas continuadas de medidas de fuerza en Tierra del Fuego y dio inicio al proceso de normalización de las actividades escolares en las instituciones públicas de la provincia.

Entre los puntos principales del ofrecimiento gubernamental que permitieron destrabar la negociación, destacan la declaración por decreto de la emergencia salarial docente.

Además, el compromiso asumido por las autoridades provinciales contempla el impulso a una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

El paquete acordado abarca también la puesta en marcha de un programa de inversión destinado a la refacción y mantenimiento de los edificios escolares.

Asimismo, el acuerdo garantiza la continuidad de la discusión vinculada al salario del sector a partir de octubre.

La aprobación de la propuesta se concretó durante el Congreso Provincial de Delegados del gremio SUTEF, donde el 69 % de los mandatos votó por aceptar el ofrecimiento, frente a un 29 % que pretendía continuar con las medidas.

Informe de Sebastián Peri Robledo.