El sacrificio de Enzo Gallardo: de chofer a medallista en los Juegos Suramericanos

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El boxeador Enzo Gallardo logró obtener la medalla de bronce para la selección argentina tras una destacada actuación, la cual incluyó un fallo arbitral dividido en el combate final.

Sin embargo, el verdadero hito detrás de su logro deportivo radica en el drástico cambio que realizó en su vida personal para dedicarse plenamente al alto rendimiento.

Para unirse al equipo nacional, Gallardo tomó la decisión de renunciar a su empleo en una fábrica, donde contaba con una posición y un ingreso estables.

Con el fin de cubrir sus gastos diarios y mantener la flexibilidad horaria que requería la alta competencia, comenzó a trabajar como chofer de una reconocida aplicación de viajes.

Su rutina combinaba jornadas de máxima exigencia física con el trabajo al volante: "Metía cuatro turnos de entrenamiento al día y salía a hacer laburo de Uber", explicó el pugilista, visiblemente emocionado tras su participación.

Respecto a la decisión de abandonar la estabilidad laboral para dedicarse por completo al boxeo, Gallardo reconoció: "Yo, cuando arranqué en la selección, dejé el laburo de fábrica; estaba estable... Me costó un huevo, pero lo logré".

Tras asegurar la presea, el deportista no pudo contener el llanto al recordar el sacrificio realizado: "Contento de poder llevar un bronce a la Argentina, con lo que me costó poder estar hoy acá, pero bueno...".

Pese a la inconformidad con la decisión de los jueces en la última pelea, el boxeador declaró: "Yo me vi ganador, bien ganador".

Además, Gallardo reafirmó su compromiso con la disciplina: "Soy perseverante, hay que seguir adelante. Es la decisión del juez y queda en manos de ellos".