J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras casi diez años juntos

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- La relación entre el cantante J Balvin y la modelo cordobesa Valentina Ferrer ha llegado a su fin después de una década juntos y un hijo en común, según la confirmación realizada por Ferrer en sus redes sociales. La modelo no proporcionó detalles sobre el quiebre, pero destacó que fue una decisión tomada "desde el amor y el respeto".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la confirmación de la separación se produce poco después de que surgieran rumores sobre posibles infidelidades por parte del reggaetonero, incluso la existencia de una relación paralela durante el embarazo de su hijo Río.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Valentina Ferrer indicó que la pareja "ha decidido tomar caminos separados", después de "compartir tantos años y momentos importantes juntos". Además, enfatizó que esta decisión fue "tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia".

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Río, en junio de 2021. En su comunicado, Ferrer aseguró que su prioridad sigue siendo "acompañar siempre a Río con todo nuestro amor".

El mensaje de la modelo también hizo hincapié en que la separación se está manejando con tranquilidad: "Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros".

La noticia llega poco después de que la modelo Melanie Pavola afirmara haber mantenido una relación paralela con el cantante mientras Ferrer estaba embarazada. Ni Balvin ni Pavola han comentado al respecto.

De acuerdo con la información disponible, J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron durante la grabación de "Sigo extrañándote", un videoclip del artista lanzado en 2016. Su relación comenzó como una amistad que evolucionó a amor con el tiempo. La pareja oficializó su relación en 2018 y desde entonces han mantenido un perfil bajo, compartiendo solo momentos íntimos en raras ocasiones.