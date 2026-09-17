Descubren nueva especie de rana en los bosques inundados de la Amazonia

Científicos identificaron una nueva especie de rana que habita en los bosques inundados de la Amazonía occidental. Denominada Adenomera varcena, esta especie se suma a la creciente evidencia de que la biodiversidad amazónica es aún más rica de lo que parece.

El descubrimiento resalta la importancia de la diversidad críptica, donde animales que parecen idénticos pueden pertenecer a especies diferentes. Los investigadores diferenciaron la nueva rana mediante la combinación de varias líneas de evidencia, incluyendo su ADN y su canto distintivo.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Ichthyology & Herpetology. El equipo de investigación incluye a Célio F. B. Haddad, profesor en la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP), y Thiago R. Carvalho, profesor en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Ambos forman parte del Centro de Investigación en Dinámica de Biodiversidad y Cambio Climático (CBioClima), un Centro de Investigación, Innovación y Difusión (RIDC) financiado por FAPESP.

Una nueva rana del oeste de la Amazonía

El descubrimiento surgió de expediciones de campo en la región del río Juruá, en el oeste de Acre. Los científicos realizaron un censo en fragmentos de bosque cerca de los ríos Moa y Crôa, próximos a Cruzeiro do Sul.

Confirmar que la rana representaba una nueva especie requirió mucho más que examinar su apariencia. El equipo comparó datos de ADN, grabaciones de sus cantos, la forma del cuerpo (morfología), información sobre el hábitat y ejemplares preservados en colecciones científicas.

El nombre varcena hace referencia específicamente a los bosques de inundación amazónicos, ecosistemas que están sumergidos durante ciertas partes del año. Ese es el entorno donde se encontró la rana recién descrita.

Su hábitat es notable porque los miembros del género Adenomera generalmente se asocian con bosques secos. Encontrar Adenomera varcena en un bosque inundado revela, por lo tanto, una asociación de hábitat previamente desconocida para el género.

El ADN y un canto distintivo revelan su identidad

A pesar de que Adenomera varcena se asemeja a ranas relacionadas, los investigadores hallaron características físicas y acústicas que la diferencian. Una diferencia visible es la ausencia de una mancha oscura en la parte inferior de su antebrazo.

Su canto de apareamiento también tiene una firma distintiva. La rana produce un sonido corto a un ritmo lento, junto con otras características acústicas específicas que ayudaron a los investigadores a separarla de especies estrechamente relacionadas.

El descubrimiento ofrece otro ejemplo de cuánta biodiversidad amazónica permanece sin documentar, particularmente entre animales que parecen casi idénticos en el exterior. Este tipo de variación oculta se conoce como diversidad críptica.

Los investigadores también encontraron evidencia de que numerosas líneas de Adenomera aún no han sido formalmente descritas. Esto sugiere que los científicos tienen mucho más trabajo por hacer para entender cómo estos anfibios se diversificaron a lo largo de la Amazonía.

El cambio climático podría alterar su hábitat inundado

Los científicos aún no conocen lo suficiente sobre la ecología y la historia de vida de Adenomera varcena como para determinar cómo los cambios ambientales podrían afectarla.

"Dado que aún no conocemos en detalle los requisitos ecológicos de la especie y su historia natural [período y modo reproductivo], es difícil predecir los impactos del cambio climático, que podría alterar los patrones de inundación estacional del ecosistema de bosque de inundación en esta región de la Amazonía", afirmó Carvalho. "Dado que la especie tiene preferencia por este ecosistema específico, es posible sugerir que estos cambios en la dinámica de inundación pueden influir -aunque no sabemos en qué medida- en el comportamiento reproductivo de la especie. En un escenario de pérdida acelerada de áreas naturales, la descripción formal de una nueva especie subraya cuánto más esfuerzo debemos realizar para avanzar en los estudios sobre nuestra biodiversidad. Las especies pueden volverse localmente extintas incluso antes de ser reconocidas formalmente como especies a través de su nombramiento y descripción."

Debido a que la rana parece favorecer este ecosistema de inundación, los cambios en el momento o la extensión de las inundaciones estacionales podrían afectar potencialmente su reproducción. Sin embargo, los investigadores aún no saben cuán grande podría ser ese efecto.

Una carrera por catalogar la biodiversidad de Brasil

Haddad destacó que las nuevas especies de anfibios siguen siendo descubiertas regularmente, pero los científicos enfrentan una creciente presión para documentar la biodiversidad de Brasil a medida que los hábitats naturales continúan desapareciendo.

"Actualmente, el ritmo de destrucción de los ecosistemas supera la capacidad de los estudios taxonómicos para mantenerse al día. En consecuencia, las especies que aún no han sido descritas son omitidas de las listas de fauna amenazada y permanecen legal y ambientalmente vulnerables. Por lo tanto, describir nuevas especies sirve como una herramienta que ayuda en su protección. Además, profundizar nuestro conocimiento de la biodiversidad real expande nuestra comprensión de la evolución de los organismos, consolidando un pilar esencial tanto para la ciencia pura como para las estrategias de conservación", agregó.

Identificar formalmente una especie puede, por lo tanto, tener consecuencias prácticas para la conservación. Los animales que aún no han sido reconocidos científicamente pueden estar ausentes de las listas de especies amenazadas, políticas ambientales y evaluaciones de riesgo de extinción.

La identificación de Adenomera varcena amplía el conocimiento científico sobre los anfibios neotropicales y también ilustra por qué la taxonomía es importante para la conservación. Las especies raras y aquellas restringidas a entornos altamente específicos pueden ser especialmente fáciles de pasar por alto si no han sido formalmente descritas.

El proyecto reunió a investigadores de instituciones brasileñas e internacionales, incluyendo UFMG, UNESP, la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) y la Universidad de Ecuador (PUCE-Quito).