Canadá apoya convertirse en primer miembro asociado de la Unión Europea en medio de tensiones con EE. UU.

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) — El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su respaldo a la propuesta de que su país se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea y destacó la posibilidad de profundizar la relación entre Ottawa y Bruselas.

"Europa y Canadá son más fuertes juntos", sostuvo durante un discurso ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Carney remarcó que Canadá y los países europeos comparten valores y principios que, según afirmó, deben ser defendidos de manera conjunta. En ese sentido, definió la eventual asociación como "una alianza para el futuro" y señaló que se trataría de un modelo que ambas partes deberán construir y establecer de manera conjunta.

La propuesta había sido presentada el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

El acercamiento se produce en medio de un período de tensión entre Canadá y Estados Unidos, mientras que el presidente Donald Trump reaccionó con críticas y amenazó con interrumpir el comercio con Europa si Bruselas avanzaba en una asociación con Ottawa.

Frente a ese escenario, Carney sostuvo que Canadá y la UE no buscan establecer una alianza dirigida contra terceros países. "No somos aliados de circunstancia. No buscamos acuerdos de suma cero", afirmó el primer ministro, quien planteó que ambos actores pueden convertirse en "un faro para las democracias" sin intentar imponerse sobre otros países.