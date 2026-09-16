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Trump advierte sobre aranceles a Europa ante posible asociación de Canadá con la UE

El presidente estadounidense Donald Trump se opone a la propuesta de Ursula von der Leyen sobre la integración de Canadá en la Unión Europea, advirtiendo sobre posibles sanciones comerciales.

16/09/2026 | 23:25Redacción Cadena 3

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Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

FOTO: Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura crítica a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien propuso ante el Parlamento Europeo la idea de que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea (UE). Trump amenazó con imponer altos aranceles al continente europeo e incluso con cesar el comercio directo con el bloque.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario estadounidense calificó la posible inclusión de Canadá en la UE como un "acto hostil" y descalificó la propuesta como un hecho "ridículo".

"Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", declaró el presidente republicano durante una conferencia de prensa en el estado de Carolina del Norte.

La propuesta de von der Leyen se enmarca dentro de un creciente acercamiento político, económico y militar entre Canadá y la UE. La presidenta de la Comisión Europea sugirió al país norteamericano, que limita con Estados Unidos, como el primer "miembro asociado" del bloque europeo.

Esta iniciativa fue presentada en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, que tuvo lugar ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde también estuvo presente el primer ministro canadiense, Mark Carney.

En su intervención, von der Leyen enfatizó la necesidad de avanzar hacia una "Alianza para el Futuro", que busque crear un espacio común de prosperidad y seguridad financiera, ampliando el actual acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE. "Queremos llevar la relación con Canadá al máximo nivel posible", afirmó.

Además, la presidenta de la Comisión Europea mencionó que el futuro acuerdo podría abarcar aspectos como la fabricación avanzada, la producción para la defensa, la energía, el Ártico, los minerales críticos, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué propuso Ursula von der Leyen?
Propuso que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea.

¿Cuál fue la reacción de Donald Trump?
Trump calificó la propuesta como un "acto hostil" y un hecho "ridículo".

¿Dónde se realizó la propuesta?
En el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

¿Quiénes estaban presentes en la propuesta?
Estuvo presente el primer ministro canadiense, Mark Carney.

¿Qué busca la "Alianza para el Futuro"?
Crear un espacio común de prosperidad y seguridad financiera entre Canadá y la UE.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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