Gobernadores se oponen a la reforma electoral de Milei: el rechazo a eliminar las PASO cobra fuerza
Sin votos en el Senado, la Casa Rosada choca con la resistencia provincial. Los mandatarios buscan mantener las primarias para ordenar sus listas y despegar los comicios de la contienda nacional.
17/09/2026 | 07:26Redacción Cadena 3
FOTO: Santilli con gobernadores. Foto: Presidencia.
El Gobierno nacional no cuenta con los votos necesarios para eliminar ni suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pese al apuro impulsado por la Cámara Nacional Electoral y la determinación del Ejecutivo por avanzar con su reforma electoral, la resistencia de un bloque cada vez mayor de gobernadores congeló el proyecto en el Congreso.
Así lo admitió la propia jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, al reconocer que la Libertad Avanza carece de las mayorías para aprobar el texto original: "En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas", afirmó la senadora, sobre quien recae la negociación política.
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La negativa provincial responde a razones pragmáticas de gobernabilidad interna:
Resolución de internas: Dirigentes territoriales necesitan la herramienta para disciplinar la oferta electoral y contener a sectores emergentes sin perder votos clave.
Caso Tucumán: El gobernador Osvaldo Jaldo apelará a este mecanismo para saldar su disputa con el actual senador Juan Manzur antes de disputar su reelección el 9 de mayo de 2027.
Calendarios desdoblados: La mayoría de las provincias planifica un esquema con primarias entre marzo y mayo, reservando la mitad del año para los comicios locales, desligándose por completo de la contienda nacional.
La postura provincial contrasta de forma aislada con la de Catamarca. Su gobernador, Raúl Jalil, es hasta el momento el único en confirmar que acoplará el cronograma local al nacional para abaratar costos y evitar que la ciudadanía concurra dos veces a las urnas.
El escenario para la Casa Rosada se torna más complejo debido a la inestabilidad en la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza arriesga la falta de quórum para sesionar este jueves ante ausencias estipuladas y reclamos pendientes de sus aliados.
Lectura rápida
¿Qué no puede hacer el Gobierno nacional? No puede eliminar ni suspender las PASO.
¿Quién admitió la falta de votos? La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
¿Cuándo se disputarán las elecciones en Tucumán? El 9 de mayo de 2027.
¿Dónde se planifican las primarias? La mayoría de las provincias planifica primarias entre marzo y mayo.
¿Por qué es complejo el escenario para la Casa Rosada? Por la inestabilidad en la Cámara Alta y la falta de quórum de La Libertad Avanza.