MotorSport, bajo investigación: "Hay más de 40 damnificados y pueden aparecer más"

La Justicia Civil y Comercial de Rosario rechazó la apertura del concurso preventivo de MotorSport, la agencia ubicada en San Martín al 2600 que había solicitado ingresar en ese proceso tras la cesación de pagos. La resolución del juez Mauro Bonato detectó “graves y generalizadas deficiencias” en la presentación, entre ellas la falta de fechas de vencimiento de las obligaciones, ausencia de documentación y contradicciones numéricas.

El abogado Santiago Barbarach, patrocinante de damnificados en la causa, explicó que el rechazo del concurso no implica por sí mismo que se haya determinado la existencia de una estafa. “No lo puedo afirmar. Lo que hace el juez es una valoración técnica de la ley de concursos y quiebras”, señaló. Según indicó, la empresa debía aportar información suficiente sobre sus acreedores, activos, pasivos y las razones que la llevaron a solicitar el concurso.

Barbarach confirmó que ya hay más de 40 denuncias y estimó que podrían sumarse más damnificados. “Hay muchos damnificados, entendemos que con el correr de los días van a seguir apareciendo”, sostuvo. Además, explicó que cada denuncia presenta características particulares y que esa información debe ser analizada por la Fiscalía para determinar si corresponde una imputación penal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado detalló que entre las situaciones denunciadas aparece la compra de vehículos cero kilómetro que nunca fueron entregados. También mencionó casos de personas que dejaron sus autos en consignación y entregaron dinero como parte de pago. “Estos vehículos, en la gran mayoría, ya fueron transferidos”, afirmó, y señaló que algunas operaciones se habrían realizado entre el 28 y el 29 de agosto, cuando la empresa ya había presentado el pedido de concurso preventivo.

Otro de los puntos bajo análisis es la firma de formularios 08 para concretar transferencias. “Muchas veces quizá hubo la utilización o este abuso de una firma del 08 en blanco”, explicó Barbarach. Según relató, algunos clientes aseguran haber firmado la documentación en la propia agencia, mientras que luego solicitaron informes de dominio y constataron que los vehículos ya habían sido transferidos.

Barbarach aclaró que la investigación deberá determinar si esas operaciones responden a una situación comercial o si pueden configurar un delito. “Ahí también vemos la posibilidad de la comisión de un delito”, sostuvo. En cuanto a la situación judicial, indicó que ya se realizó un allanamiento y que, por el momento, no conoce otras medidas dispuestas por la Fiscalía.

El abogado también señaló que su estudio no tuvo contacto con los representantes de MotorSport. La causa, mientras tanto, continúa con denuncias de damnificados en el fuero penal y con el análisis de la documentación incorporada a la investigación.

Entrevista de Hernán Funes.