FOTO: El juicio por la desaparición de Loan Peña avanza con nuevas declaraciones de testigos clave

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El juicio por la desaparición de Loan Peña en la provincia de Corrientes prosigue este jueves con nuevas declaraciones. Ayer, el ex comisario Walter Maciel amplió su testimonio ante el tribunal, reiterando su acusación hacia Laudelina Peña como presunta responsable del caso.

El debate oral se llevará a cabo hoy en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde se escucharán los testimonios de los testigos Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Delgado es el testigo que encontró dos celulares dentro de una bolsa en un tacho de basura, los cuales estarían vinculados al caso. Por su parte, Robledo, enfermero del Hospital de 9 de Julio, participó en los operativos relacionados con la búsqueda.

En cuanto a Luque, es un vecino que reportó haber hallado una huella pequeña sobre barro húmedo durante los rastrillajes realizados. Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios, fue alertado por uno de los hermanos de Loan sobre su desaparición. Finalmente, el relato de Contreras es considerado crucial, ya que previamente había afirmado que horas después del reporte de desaparición, observó en el patio de la casa de María Victoria Caillava a una persona limpiando la zona de la rueda delantera del lado del conductor de la camioneta.

En la última audiencia, Maciel volvió a declarar y reafirmó sus sospechas sobre Laudelina en relación con la desaparición del menor. Además, cuestionó la actuación del primer fiscal del caso, Juan Carlos Castillo.