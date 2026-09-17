Copa Argentina: hoy se conoce el fallo de AFA por la polémica en Boca-Vélez

FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.

Boca y Vélez conocerán este jueves el fallo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el reclamo que presentó el conjunto de Liniers tras el partido de Copa Argentina disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Tribunal de Disciplina dará a conocer esta tarde su resolución sobre la presentación del “Fortín”, que pidió que se le dé por ganado el encuentro y, de esa manera, obtener la clasificación a los cuartos de final del certamen.

El reclamo se originó porque Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido, uno más de los permitidos por el reglamento de los torneos de AFA. Vélez sostiene que se trató de una alineación indebida, infracción que puede ser sancionada con la pérdida de puntos.

Los seis jugadores extranjeros que figuraron en la planilla fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último fue el único que no ingresó al campo de juego.

El antecedente que utiliza Boca

La defensa de Boca sostiene que la inclusión de los seis extranjeros fue un error administrativo y que, por lo tanto, debería recibir una sanción económica o un apercibimiento, pero no una deportiva.

Desde el club también argumentan que Ángel Romero no sumó minutos y que, por ese motivo, no existió una ventaja deportiva.

"El Xeneize" se apoya además en un antecedente reciente del fútbol femenino. En un partido entre Boca y Lanús, el Tribunal de Disciplina desestimó un reclamo del “Granate” por una supuesta alineación indebida luego de que Boca realizara seis cambios. En aquel caso, la AFA mantuvo el resultado del encuentro.

Racing, a la espera

Mientras aguarda la resolución, Racing ya tiene previsto disputar los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, en el Gigante de Arroyito.

El rival de la “Academia” dependerá del fallo del Tribunal de Disciplina: si acepta el reclamo de Vélez, jugará ante el conjunto de Liniers; si lo desestima, enfrentará a Boca.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena había avanzado a esta instancia tras igualar 0-0 con Vélez y imponerse en la definición por penales.