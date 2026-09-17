Cecilia Dieleke, la argentina que más medallas ganó en los Suramericanos con apenas 16 años
La joven nadadora sumó siete preseas, tres de ellas de oro, y se convirtió en la máxima medallista de la delegación argentina hasta el momento. "Lo disfruté un montón", dijo a Cadena 3.
17/09/2026 | 10:43Redacción Cadena 3
FOTO: Cecilia Dieleke, la más ganadora en Argentina hasta el momento en los Suramericanos.
Cecilia Dieleke, con apenas 16 años, es la atleta argentina que más medallas sumó hasta el momento en los Juegos Suramericanos. La nadadora consiguió siete preseas, entre ellas tres de oro.
Dieleke se consagró campeona en los 100 metros espalda, 50 metros espalda y la posta combinada.
Además, obtuvo tres medallas de plata: en los 200 metros espalda, la posta libre femenina y la posta mixta combinada.
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También consiguió una presea de bronce en la posta 4x200 metros libre.
Tras su destacada actuación, la joven nadadora habló con Cadena 3 y valoró la experiencia vivida durante la competencia.
“Disfruté un montón este torneo, y me llevo eso en el corazón. Empecé a nadar cuando tenía seis años. Los entrenadores me llevaron y me construyeron como persona y como nadadora hasta llegar a donde estoy ahora”, contó.
Entrevista de Jorge Parodi
Lectura rápida
¿Quién es la atleta argentina que más medallas ha ganado en los Juegos Suramericanos?
Cecilia Dieleke es la atleta argentina que más medallas ha sumado en los Juegos Suramericanos.
¿Cuántas medallas ha ganado Cecilia Dieleke?
Cecilia Dieleke ha ganado un total de siete medallas, incluyendo tres de oro.
¿En qué eventos ganó medallas Cecilia Dieleke?
Ganó medallas en los 100 metros espalda, 50 metros espalda, la posta combinada, 200 metros espalda, la posta libre femenina, la posta mixta combinada y la posta 4x200 metros libre.
¿Con quién habló Cecilia Dieleke tras su actuación destacada?
La joven nadadora habló con Cadena 3 tras su actuación en los Juegos Suramericanos.
¿Desde qué edad comenzó a nadar Cecilia Dieleke?
Cecilia Dieleke comenzó a nadar a la edad de seis años.