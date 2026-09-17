Cecilia Dieleke, la argentina que más medallas ganó en los Suramericanos con apenas 16 años

FOTO: Cecilia Dieleke, la más ganadora en Argentina hasta el momento en los Suramericanos.

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Cecilia Dieleke, con apenas 16 años, es la atleta argentina que más medallas sumó hasta el momento en los Juegos Suramericanos. La nadadora consiguió siete preseas, entre ellas tres de oro.

Dieleke se consagró campeona en los 100 metros espalda, 50 metros espalda y la posta combinada.

Además, obtuvo tres medallas de plata: en los 200 metros espalda, la posta libre femenina y la posta mixta combinada.

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También consiguió una presea de bronce en la posta 4x200 metros libre.

Tras su destacada actuación, la joven nadadora habló con Cadena 3 y valoró la experiencia vivida durante la competencia.

“Disfruté un montón este torneo, y me llevo eso en el corazón. Empecé a nadar cuando tenía seis años. Los entrenadores me llevaron y me construyeron como persona y como nadadora hasta llegar a donde estoy ahora”, contó.

Entrevista de Jorge Parodi