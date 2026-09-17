Detuvieron a una mujer por la recién nacida hallada en una bolsa de basura en Caleta Olivia

FOTO: Detienen a mujer en Caleta Olivia por el hallazgo de una recién nacida en una bolsa de basura

Una mujer fue detenida en Caleta Olivia en el marco de la causa en la que se investiga el hallazgo sin vida de una bebé recién nacida dentro de una bolsa de basura días atrás.

Personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia concretó en los últimos días dos allanamientos que dieron resultado positivo con la detención de una mujer que podría tener relación con el caso de la bebé de 37 a 40 semanas de gestación que fue encontrada muerta dentro de una bolsa de basura el pasado 7 de septiembre.

En la causa también se aprehendió a otra mujer, por lo que los investigadores les tomaron muestras de sangre con el objetivo de concretar el correspondiente para su posterior cotejo y así determinar la posible relación, destaca el medio ADNSur.

El hallazgo ocurrió en las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, en Caleta Olivia, Santa Cruz, cuando una vecina observó la presencia de un feto dentro de una bolsa, la cual era revuelta por un perro callejero.

De manera inmediata dio aviso a las autoridades y en el lugar se concretó un operativo por parte de personal de la Comisaría Segunda y Criminalística.

Los peritos confirmaron que la bebé presentaba lesiones que serían compatibles con fauna animal, por lo que se determinó su trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para su autopsia.

El caso quedó a cargo del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N°1, quien dispuso una serie de medidas para lograr establecer cómo llegó el cuerpo de la niña allí.