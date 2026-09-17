¿Cerca del acuerdo? UTA Córdoba descartó asambleas mientras negocia la paritaria

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no realizará por el momento nuevas asambleas ni medidas de fuerza en el transporte urbano de Córdoba, mientras avanza la negociación con la Municipalidad y la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) para cerrar el acuerdo paritario.

El secretario general del gremio en Córdoba, Pablo Farías, señaló en diálogo con Cadena 3 que las partes acercaron posiciones y que las conversaciones continuarán durante toda la jornada.

"Estamos avanzando para lograr el acuerdo. Por el momento no va a haber medidas porque estamos sentados en la mesa de discusión", afirmó el dirigente.

Farías explicó que en las últimas horas hubo intercambios, comunicaciones y discusiones con representantes del municipio y de Fetap. Sin embargo, sostuvo que las negociaciones progresan y manifestó su expectativa de que el entendimiento pueda quedar cerrado este jueves. "Esperemos que durante el día podamos cerrar este acuerdo paritario", expresó.

Mientras se desarrollan las reuniones, el servicio de transporte urbano funciona con normalidad en la capital cordobesa. La continuidad de esa situación quedará sujeta al resultado de las conversaciones entre el gremio, el municipio y las empresas.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.