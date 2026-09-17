Moyano desmiente encuentro con Candela y solicita el levantamiento de restricciones judiciales
Se había denunciado que el acusado y la joven se vieron en el Aira Apart Hotel Buenos Aires.
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Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El Ministerio Público Fiscal porteño confirmó que no existió un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel en medio de las restricciones impuestas por la causa en la que el sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Tras el dictamen, el implicado volvió a pedir que levanten las medidas en su contra.
"No fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro -sin fecha precisa- entre Moyano y Arizaga", destaca el informe final al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
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Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué confirmó el Ministerio Público Fiscal?
Confirmó que no hubo un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel.
¿Cuál es la situación legal de Moyano?
Está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, con restricciones impuestas.
¿Qué solicitó Moyano tras el dictamen?
Pidió nuevamente que se levanten las restricciones en su contra.
¿Qué destaca el informe sobre el encuentro?
El informe indica que no fue posible reconstruir el posible encuentro entre Moyano y Arizaga.
¿Dónde supuestamente ocurrió el encuentro?
Se mencionó el Aira Apart Hotel Buenos Aires como el lugar del encuentro denunciado.
[Fuente: Noticias Argentinas]