FOTO: Moyano desmiente encuentro con Candela y solicita el levantamiento de restricciones judiciales

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El Ministerio Público Fiscal porteño confirmó que no existió un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel en medio de las restricciones impuestas por la causa en la que el sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Tras el dictamen, el implicado volvió a pedir que levanten las medidas en su contra.

"No fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro -sin fecha precisa­- entre Moyano y Arizaga", destaca el informe final al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

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Agencia NA