Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.
El sorteo número 5470 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 17 de septiembre a las 12:00, con el número 6158 en la cabeza, interpretado como "A primera (Ahogado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5470 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 6158, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6158
2° 0715
3° 8846
4° 2860
5° 0523
6° 9416
7° 8661
8° 4625
9° 4065
10° 0615
11° 9753
12° 2672
13° 9230
14° 0126
15° 9784
16° 3261
17° 3178
18° 9854
19° 9161
20° 8372
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5470 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6158, interpretado como "A primera (Ahogado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en la página oficial de la Quiniela.