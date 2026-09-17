Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

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El número de sorteo 5470 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 6158, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6158

2° 0715

3° 8846

4° 2860

5° 0523

6° 9416

7° 8661

8° 4625

9° 4065

10° 0615

11° 9753

12° 2672

13° 9230

14° 0126

15° 9784

16° 3261

17° 3178

18° 9854

19° 9161

20° 8372