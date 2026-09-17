Día del Profesor: Reconocimiento a la labor docente en Argentina

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El Día del Profesor se celebra anualmente el 17 de septiembre en Argentina, una fecha dedicada a reconocer el compromiso y esfuerzo de los docentes de nivel secundario y universitario. A diferencia del Día del Maestro, que se conmemora el 11 de septiembre y es feriado, este día no es no laborable.

La elección de esta fecha no es casual, ya que se estableció en honor a José Manuel Estrada, un prominente intelectual, político y educador argentino que falleció el 17 de septiembre de 1894. Estrada es considerado un referente en la educación argentina, y su influencia perdura en el sistema educativo del país.

Con una trayectoria marcada por su dedicación a la enseñanza, José Manuel Estrada ocupó diversos cargos como profesor, rector y conferencista. Su legado educativo ha dejado huella en varias generaciones de estudiantes y docentes, convirtiéndolo en un símbolo del compromiso con la educación en Argentina.

En este día, las instituciones educativas suelen organizar actos y mensajes de reconocimiento para homenajear a los profesores de secundaria y universidad. Sin embargo, a diferencia de otros días festivos, las clases continúan con normalidad, manteniendo la rutina habitual del ciclo lectivo.

Lectura rápida ¿Qué se celebra el 17 de septiembre?

El Día del Profesor, en reconocimiento a los docentes de secundaria y universidad. ¿Por qué se conmemora esta fecha?

En honor a José Manuel Estrada, educador y político argentino fallecido en 1894. ¿Qué hizo José Manuel Estrada?

Fue profesor, rector y un destacado intelectual que influyó en la educación argentina. ¿Es feriado el Día del Profesor?

No, es un día laborable y las clases continúan con normalidad. ¿Cómo se celebra esta jornada?

Las instituciones educativas organizan actos y mensajes de reconocimiento para los profesores.

Agencia NA