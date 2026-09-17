Nicolás Varrone se despide de Van Amersfoort Racing y deja la Fórmula 2 para 2026
"Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing", expresó Varrone en un comunicado en redes.
FOTO: Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing en Fórmula 2
Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone comunicó que no seguirá junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 2026, tras una temporada que definió como intensa.
"Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing", afirmó Varrone en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El corredor albiceleste mencionó que la decisión no fue fácil, pero junto a su equipo creen que es el camino adecuado para avanzar en su carrera. Agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el apoyo brindado.
"Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro", manifestó el piloto, quien también dedicó un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo durante su trayectoria.
En su despedida, Varrone resaltó la importancia de quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles y valoró el apoyo recibido a lo largo de esta etapa.
Aún no se ha confirmado cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder ofrecer novedades pronto sobre el futuro de su carrera.
Lectura rápida
¿Qué anunció Nicolás Varrone?
El piloto argentino anunció que no continuará con Van Amersfoort Racing en la Fórmula 2 2026.
¿Por qué toma esta decisión?
Varrone considera que es el camino adecuado para avanzar en su carrera tras un año intenso.
¿A quién agradeció Varrone?
Agradeció a sus sponsors, colaboradores, seguidores y a la familia Villagómez por su apoyo.
¿Qué espera para el futuro?
El piloto espera poder informar sobre su futuro deportivo en breve.
¿Cómo se siente respecto a su decisión?
Reconoció que no fue una decisión sencilla, pero confía en su equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]