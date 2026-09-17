Nicolás Varrone se despide de Van Amersfoort Racing y deja la Fórmula 2 para 2026

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone comunicó que no seguirá junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 2026, tras una temporada que definió como intensa.

"Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing", afirmó Varrone en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El corredor albiceleste mencionó que la decisión no fue fácil, pero junto a su equipo creen que es el camino adecuado para avanzar en su carrera. Agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el apoyo brindado.

"Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro", manifestó el piloto, quien también dedicó un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo durante su trayectoria.

En su despedida, Varrone resaltó la importancia de quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles y valoró el apoyo recibido a lo largo de esta etapa.

Aún no se ha confirmado cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder ofrecer novedades pronto sobre el futuro de su carrera.