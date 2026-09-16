Adoptaron 11 hijos y recibieron a otros 10 en guarda: la historia de una familia de Unquillo

FOTO: Declaran en adopción a un bebé que nació por subrogación de vientre en Córdoba.

Jorge Lencinas y Claudia Gordillo llevan 34 años de casados y viven en Unquillo, Córdoba. Cuando comenzaron su vida juntos quisieron tener hijos, pero no pudieron hacerlo biológicamente. Entonces decidieron adoptar.

La primera en llegar fue Rocío, que hoy tiene 30 años. Con el paso del tiempo, la familia siguió creciendo hasta llegar a 11 hijos adoptivos. Además, por su hogar pasaron otros 10 niños en condición de guarda, por lo que fueron más de 21 los chicos que convivieron con ellos durante estas tres décadas.

Una familia que eligió adoptar niños mayores

Una particularidad de la historia es que varias de las adopciones fueron de chicos mayores de 5 años, justamente una franja etaria que suele tener menos oportunidades de encontrar una familia adoptiva.

Jorge explicó que muchas personas consideran que a esa edad los niños ya son "grandes", aunque su propia experiencia demuestra que la construcción de un vínculo familiar no depende de que se trate de un bebé.

"Para vos un niño de 5 años es grande?", planteó durante la entrevista, al remarcar que esa percepción puede convertirse en una barrera para quienes esperan una adopción.

La familia también recibió a grupos de hermanos. En algunos casos, cuatro pares de hermanos llegaron a formar parte de la historia de los Lencinas y Gordillo, permitiendo que chicos que habían sido separados dentro del sistema de protección pudieran reencontrarse.

Padres y abuelos al mismo tiempo

Entre las experiencias que atravesó la familia también estuvo la adopción de una joven de 20 años con una discapacidad madurativa. La mujer llegó además con un bebé, por lo que Jorge y Claudia asumieron simultáneamente el rol de padres y abuelos.

"El amor todo lo puede", resumieron al contar una historia familiar marcada por las incorporaciones sucesivas y por la decisión de brindarles un hogar a niños y adolescentes que esperaban una oportunidad.

Una familia que creció con ayuda de la comunidad

Claudia es docente y Jorge trabaja en el empleo público. La familia fue ampliando sus espacios a medida que crecía y en distintas oportunidades recibió colaboración de la comunidad mediante campañas solidarias.

La historia de los Lencinas y Gordillo se convirtió así en un ejemplo de cómo una familia puede construirse a través de la adopción y la guarda, con una experiencia que atravesó más de tres décadas y tuvo como protagonistas a más de 20 niños.

Informe de Alejandro Bustos.