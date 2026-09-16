Tres policías de Santa Fe fueron expulsados de la fuerza por apremios ilegales

Por decreto del Poder Ejecutivo de Santa Fe, tres policías fueron expulsados de la fuerza provincial después de que quedara firme un fallo que los condenaba por el delito de apremios ilegales. Se trata de Cristian Germán Gauna, Cantalicio Gustavo Javier Franco y José Carlos Yalasi, quienes además quedaron cesantes en el cobro de sus haberes.

El texto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Fue rubricado este martes y registrado bajo el número 1919.

Dos de los efectivos alcanzados por la medida tienen 44 años; el restante, 47. El hecho que dio origen a la sanción más extrema dentro de la institución policial se remonta a septiembre de 2024, cuando los tres fueron detenidos en la localidad de Colonia Francesa, departamento San Javier. Habían sido denunciados por golpear a un joven para obligarlo a confesar un presunto robo, y por insertar información falsa en el libro de guardia con el propósito de encubrir lo ocurrido.

Los hechos motivaron la actuación de la Unidad Especial de Asuntos Internos y de la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, a cargo de Ezequiel Hernández. Se instruyó el correspondiente sumario administrativo a través de la subsecretaría de Control de la provincia, en tanto que en paralelo se ordenó la prisión preventiva de los agentes.

Por el mismo episodio, aunque por el delito de encubrimiento, fue también investigada una cuarta empleada policial, quien se desempeñaba como agente policial superior de servicios en el Destacamento N° 6 de Colonia Francesa, según precisa el decreto.

En el caso del funcionario policial Franco, había sido imputado como autor y coautor penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima en concurso real con falsedad ideológica en instrumento público. También como autor de vejaciones y coautor de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica en instrumento público, todo en concurso real. Fue condenado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

Yalasi también fue imputado como coautor penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima, con una pena idéntica. Gauna, en tanto, fue imputado como coautor penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima en concurso real con falsedad ideológica en instrumento. Al igual que los restantes, la condena impuesta fue de tres años e inhabilitación por el doble de tiempo, y quedó firme en mayo de 2025.

En agosto de 2025, la Secretaría de Control solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad que se aplicara la medida depurativa de destitución a los funcionarios policiales citados, sin la percepción de haberes.

La decisión de expulsarlos representa una de las sanciones más severas que puede aplicar la institución frente a conductas que atentan contra los derechos de las personas, y busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el abuso de poder y la protección de los derechos ciudadanos en la provincia.

Informe de Emiliano Guardia.