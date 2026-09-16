FOTO: Detienen a tres jóvenes por balear a un comisario retirado en El Palomar

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- Tres delincuentes fueron detenidos en las últimas horas; eran responsables de haber atacado a balazos a un comisario retirado en la localidad bonaerense de El Palomar cuando llevaba a su hija a la escuela y fue abordado con fines de robo, según confirmaron las autoridades.

Los ladrones, quienes se trasladaban en dos vehículos, fueron identificados como Maximiliano Uriel Peralta, de 19 años; Santino Walter Alcaraz (20) y Thiago Tomás Miño (21).

En tanto, la víctima —Hernán Mariano Catarrazo, de 51 años— resultó herida en el abdomen cuando circulaba por la calle Brian al 900 a bordo de un Peugeot 208. En esas circunstancias, se le acercaron tres delincuentes encapuchados con fines de robo, pero el comisario retirado se identificó como integrante de la fuerza, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

En medio de la refriega, Catarrazo resultó herido, aunque logró que los malvivientes se alejaran del lugar. Poco después, el herido fue trasladado al Hospital Posadas, ubicado en las cercanías del hecho.

Luego, los investigadores lograron reconstruir el raid delictivo de los malhechores, quienes se trasladaban en dos vehículos que habían robado horas antes en la zona oeste del conurbano.