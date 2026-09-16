Divididos vuelve a un escenario emblemático de Córdoba: "Estamos ansiosos por ver cómo suena ahora"

FOTO: Divididos vuelve a Córdoba con un show en Plaza de la Música. (Gentileza)

FOTO: Divididos vuelve a Córdoba con un show en Plaza de la Música. (Gentileza)

FOTO: Divididos vuelve a Córdoba con un show en Plaza de la Música. (Gentileza)

Divididos vuelve a Córdoba y lo hará en un escenario cargado de historia para la banda y para el rock de la ciudad.

Este sábado 19 de septiembre, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella llegarán con Divididos a la Plaza de la Música, donde presentarán un show que recorrerá distintas etapas de su extensa trayectoria y también incluirá canciones de su material más reciente.

En diálogo con Paul Guzman de Cosquin Rock Radio, Ricardo Mollo recordó que la última presentación de Divididos en ese escenario había sido en 2008.

“Estamos ansiosos por ver cómo suena ahora”, contó el músico, quien incluso recordó algunos detalles de aquellas presentaciones y cómo la cantidad de público podía modificar la acústica del lugar.

Un repertorio que atraviesa toda la historia de Divididos

Con una trayectoria que supera las tres décadas, uno de los desafíos para la banda es seleccionar las canciones que forman parte de cada presentación.

Mollo explicó que, por el momento, el público viene acompañando muy bien la incorporación de los temas más recientes al repertorio.

“Hasta ahora, en los lugares que hemos tocado, conviven bien los cinco o seis temas nuevos con el resto del repertorio”, explicó.

La intención, según contó, es mantener un equilibrio entre las diferentes etapas de la carrera de Divididos.

De esta manera, el show en Córdoba tendrá canciones nuevas junto a temas que forman parte de la historia de la banda y que el público espera escuchar en cada presentación.

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Durante la entrevista también apareció Catriel Ciavarella, baterista de Divididos, y la conversación derivó hacia el vínculo entre las nuevas generaciones y los músicos que marcaron la historia del rock argentino.

Consultado sobre la posibilidad de ser una inspiración para chicos que comienzan a acercarse a la música, Mollo agradeció la consideración y puso el foco en un cambio generacional.

“Ojalá a alguien le inspire mi historia, como diciendo ‘mirá, se puede hacer esto y después pasa esto’”, expresó.

Para el músico, actualmente existe un acompañamiento diferente por parte de las familias hacia los chicos que quieren dedicarse al arte.

“Hoy hay un apoyo más tierno y un acompañamiento más copado de parte de los padres a los nenes chiquitos que quieren hacer algo ligado al arte”, señaló.

El regreso a Córdoba

La presentación del sábado tendrá además un componente especial por el vínculo que Divididos mantiene con Córdoba y con su público.

La banda regresará a un espacio que forma parte de la historia de sus presentaciones en la ciudad y que ahora volverá a recibirlos con una formación integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella.

“El 19 de septiembre yo estoy en Córdoba tocando en la Plaza de la Música. ¿Vos también?”, bromeó Mollo durante la charla con Cosquin Rock.

Y la respuesta fue afirmativa: Divididos vuelve a Córdoba este sábado 19 de septiembre para reencontrarse con su público en la Plaza de la Música.