Turismo Carretera: ¿Y cómo les fue a los pilotos de la Copa de Oro en la carrera de San Luis?

FOTO: En la primera cita de la Copa, algunos sintieron más el frío que otros

Se fue la primera fecha de la Copa de Oro 2026 de Turismo Carretera, que se disputó el pasado fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de San Luis, y Mariano Werner se quedó con la punta del minitorneo de 5 fechas del play-off, con su victoria. Jonatan Castellano, quién ingresó como líder, cayó hasta la quinta posición. Y hasta el momento, Julián Santero, Valentín Aguirre y Marco Dianda estarían ingresando como los '3 de Último Minuto'. Los dos primeros con victoria incluida.

Santero y el BMW persiguiendo al Mustang de Werner, el mendocino siempre estuvo cerca y es aspirante claro por los '3UM'

Mariano Werner fue el ganador de la Fecha 11 y el primer capítulo de la Copa de Oro, y con ello llegó a las dos victorias en el año (Termas y San Luis), que lo alzó a la punta de la Copa con 53 unidades. El Zorro junto a su Ford, se perfila como uno de los grandes contendientes al título, luego de un fin de semana que tuvo de todo: clasificó tercero en la lluvia, ganó la serie más rápida y dominó de principio a fin en la final.

Werner, con Ford, ganó su #30 carrera de TC y la segunda de la temporada para colocarse como líder en el arranque de la Copa

El más regular del año hasta acá viene siendo Otto Fritzler, que a bordo del Mercedes Benz del Maquin Parts, llegó hasta la cima del campeonato general, y es segundo en la Copa con 42,5 unidades. Aunque bajó el agua-nieve clasificó 12, llegó segundo en su serie y terminó el domingo quinto. Ya tiene la victoria -en Posadas- y ahora busca su primer campeonato de TC.

Fritzler clasificó 12° en la lluvia/nieve, fue 2° de Werner en la serie y 5° en final, para ponerse como el escolta de la Copa.

El córdobes Facundo Chapur se acomodó en cuarta colocación de la Copa -si sumamos a Julián Santero (3° con 42 ptos) que sería el primero de los 3 de último minuto-. Con 41 puntos, el Torino clasificó 19, y el domingo avanzó hasta la tercera colocación en la serie y terminó sexto en la final. También ya tiene la victoria, en Córdoba, y busca acercarse a su primer título.

Después de un entredicho innecesario con Rossi, clasificando (P19), Chapur se serenó el domingo y terminó con un gran 6° puesto

Agustín Canapino, vigente campeón, tuvo un fin de semana de menos a más. Quedó 24 en clasificación, largó 19 y llegó 10 a puro avance. Quedó quinto en la Copa con 35 unidades y va por su sexto campeonato de TC, porque ya ganó en Concepción del Uruguay.

Canapino y su Chevrolet pusieron todo y adelantaron mucho para ser 10° en la final. Había largado 19°

Un fin de semana muy serio, le da al joven cordobés de 18 años Marco Dianda, la posibilidad de mezclarse entre los mejores con su Dodge Challenger sumando 29.5 para colocarse 6° en la tabla virtual de posiciones de la Copa que va incorporando a los '3 de Último Minuto'.

Gran trabajo de Dianda en San Luis, P4 en la series y P12 en la final para una excelente suma que lo pone como el segundo de los 3UM

El ganador de la Etapa Regular, Jonatan Castellano, no pudo ratificar su constancia en la primera de la Copa. Clasificó muy atrás (38°) y no encontró nunca el funcionamiento, para finalizar 22. Aún adeuda la victoria y quedó séptimo de la Copa, contando a Santero y Dianda, con 28 puntos.

El 'Pinchito' Castellano sufrió mucho la lluvia del sábado (P38) el domingo avanzó bastante (P22) pero perdió gran parte del 'capital' con el que entró liderando a la Copa

Hernán Palazzo fue otro que terminó mejor de lo que arrancó. Desde el cajón 23 avanzó hasta el 12° lugar para sumar algunos buenos puntos. Ahora es noveno de la Copa con 24,5 puntos, por detrás de Valentín Aguirre que estaría ingresando como el último de los tres. Siguiendo con pilotos del Pradecon, en décima y undécima colocación aparecen Marcos Landa y Christian Ledesma, que largaron juntos en fila 13. El uruguayo avanzó hasta el lugar 15, y el campeón de 2007 llegó 20.

Al Pradecon le costó enormemente interpretar las condiciones de pista de sábado y domingo, su mejor hombre fue Palazzo con el Toyota Camry (12°)

Ignacio Faín no tuvo el mejor debut en la Copa, y luego de quedar lejos, partió la final 27 y cruzó 24 la meta. Aún así sumó algunos puntos y ahora es 12° en la Copa, aunque tiene que ganar todavía si quiere soñar con el título.

Faín fue 24° y colocó el peor de los Torino 'oficiales' en San Luis, fue un mal comienzo de Copa para el santafesino

Quién quiere pasar página rápidamente es Mauricio Lambiris, que fue tercero en su serie, pero por problemas mecánicos tuvo que abandonar tras largar séptimo. El uruguayo es otro de los que todavía debe ganar para pelear el campeonato, con un futuro incierto. Quedó 13° en la Copa.

Gris, como el clima del sábado, fue el comienzo de Copa con abandono para Lambiris y su Ford Mustang

En última instancia, tres pilotos no le encontraron la vuelta nunca a San Luis. José Manuel Urcera largó 38 y llegó 30. Aún tiene que ganar si quiere volver a ser campeón, pero hoy es 14° en la Copa. Juan Pablo Gianini pudo ver la bandera a cuadros pero en el pelotón de los 40 y ahora está 15° en la Copa, con la deuda pendiente de la victoria. Por último, contradictoriamente, el más ganador en San Luis, Matías Rossi, no encontró nunca el rendimiento y tras largar muy atrás, finalizó 51 de 52 con solo 5 giros dados.

Gianini, el 13° en la Copa por las 'Carreras Especiales', tiene que mejorar mucho para estar en el ritmo de los punteros

La 'Copa de Oro Virtual' -con los tres de último minuto-

Quedan 3 carreras más para definir quienes ingresan como los '3 de Último Minuto', en última instancia: San Nicolás por la fecha 12, Rosario por la 13 y Río Cuarto por la 14. Luego con los 16 clasificados, se define todo el año en La Plata.

Cadena 3 Motor, es un reporte, datos y fotografías de ACTC Prensa.